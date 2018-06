Volle Kraft voraus!

In diesem Jahr wollen es die Bostoner Urgesteine von MELIAH RAGE aber wissen. Nicht nur wurde das 2011er Album "Dead To The World" erneut an den Fan gebracht, mit "Idol Hands" steht überdies auch das erste Studioalbum nach mehr als vier Jahren auf dem Programm. Und "Idol Hands", so der Name der mittlerweile neunten Studioscheibe, hat es faustdick hinter den Ohren.

Der Spagat zwischen Härte und wunderbaren Melodien, die auch noch hängenbleiben, ist schwer. Doch die Mannen um das Gitarrenduo Koury und Nichols schaffen es spielend leicht, richtige Ohrwürmer aus dem Ärmel zu schütteln, ohne dabei die Aggressivität und eine kleine Portion Wut zu entfachen. Dabei glänzt vor allem die Produktion, die zwar zeitgemäß klingt, aber dennoch den Charme und Esprit der guten, alten 80er versprüht.

Songs wie das eröffnende 'The Kill-All Rule', das bitterböse 'Dark as Your Thoughts', der rasante Titeltrack oder mein persönlicher Favorit 'Infernal Bleeding' gehen sofort ins Ohr und bekommen auch nach dem sechsten oder siebten Durchlauf noch keine Abnutzungserscheinungen. Hier treffen Melodie und Härte aufeinander und gehen Hand in Hand dem "Idol Hands"-Sonnenuntergang entgegen.

Und wie macht sich Rückkehrer Paul Souza an den Vocals? Als wäre er nie weg gewesen! Verlernt hat der Ami nichts und so weiß er mit seinem kräftigen Organ auch bestens, wie man die neuen MELIAH RAGE-Songs zur Schau stellt. "Idol Hands" ist ein tolles Album voller Ecken und Kanten geworden. Und gerade das macht den Reiz der Bostoner Urgesteine aus, wie ich finde.