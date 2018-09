Der dritte Streich - der beste zugleich!

Pierre Le Pape hat auf den ersten beiden Alben seines Bombast-Metal-Projekts MELTED SPACE bereits deutliche Zeichen gesetzt und die Kollegen von AVANTASIA und AYREON auch klar herausgefordert. Und auch mit der Veröffentlichung von "Darkening Light" initiiert der französische Pianist und Songwriter wieder ein massives Säbelrasseln, das er mit den besten Argumenten und ergo den schärfsten Klingen bestreitet.



Im Vergleich zu den meisten gleichgearteten Acts ist MELTED SPACE nämlich nicht künstlich aufgebläht bzw. voll und ganz auf das Supergroup-Dasein ausgerichtet. Mit ROTTING CHRIST-Fronter Sakis und Mikael Stanne von DARK TRANQUILLITY arbeiten zwar auch hochkarätige Vokalisten mit Le Pape zusammen, doch Namedropping betreibt der Franzose dennoch nicht - braucht er bei diesem tollen Material allerdings auch nicht.



Zusammen mit den Prager Philarmonikern hat er nämlich ein bezauberndes Power-Metal-Album kreiert, das immer wieder über die Grenzen hinausstößt, gerne auch mal ein paar heftigere Töne anschlägt und letztendlich über die vielen Kontraste so richtig Stimmung macht. Ferner ist "Darkening Light" gerade im mittleren Teil angenehm verproggt, über die komplette Distanz ausreichend anspruchsvoll, insgesamt aber auch sehr melodisch und zumeist auf Anhieb einprägsam. Den Chorus von 'Newborns' beispielsweise bekommt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf, 'Man And Future' setzt sich ebenfalls im ersten Augenblick in den Gehörgängen fest, aber auch die etwas krasseren Nummern ('Trust In Me', 'Missing Creed') gehen so schnell nicht mehr aus dem Gedächtnis verloren und runden ein enorm vielschichtiges, inhaltlich hervorragendes Konzeptwerk ab.



Man könnte nun auch noch Namen wie Jeff Scott Soto und Øyvind Hægeland ins Spiel bringen, um die namhafte Besetzung noch einmal hervorzuheben, oder aber den durchaus organischen Einsatz der orchestrierten Passagen loben, doch am Ende sind es vornehmlich die starken Songideen, die "Darkening Light" zu einem wirklich fantastischen Erlebnis machen. Pierre Le Pape hat sein Meisterstück abgeliefert und mit dem dritten MELTED SPACE-Album endlich die Champions League der Symphonic-Klasse erreicht!



Anspieltipps: Man And Future, Newborns, Trust In Me