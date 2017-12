Rauchschwaden überall!

Einige sehr krasse Wendungen nimmt der aktuelle Release der fuzzigen Underground-Doomster von MENIN, die sich in den drei Tracks von "Lord Of Pain" irgendwann darauf besinnen, ihre psychedelischen Einflüsse so weit in den Vordergrund zu stellen, dass die ursprüngliche Riffgewalt komplett durchbrochen und zugunsten eines arg verspielten 70s-Szenarios kurzerhand geopfert wird.

Mit ihrer neuen EP versucht die Band immer wieder, die konventionellen Grenzen des Genres zu durchbrechen, ohne dabei die bleibenden Einflüsse von BLACK SABBATH und ST. VITUS außer Acht zu lassen. Doch MENIN versteht sich als eine etwas experimentellere Combo, der es nicht genug ist, das Genre ausschließlich mit Standards zu bedienen. Vielmehr will man neue Akzente setzen, frische Impulse verpassen und den Klang der Wurzeln mit anderen Sub-Genres veermischen. Das führt zwar relativ schnell dazu, dass einige Nebelschwaden über "Lord Of Pain" dampfen, macht das krautige Gebilde aus Stoner Rock, Retro-Prog und straightem Doom Metal aber zu einer sehr außergewöhnlichen Erscheinung, die trotz ihrer vergleichsweise knappen Spielzeit unheimlich viele Eindrücke hinterlässt - und zwar ausschließlich positive!

Schmerzen bringt der "Lord Of Pain" demnach nicht. Er hat viel größeres Vergnügen dabei, die Erwartungen in ganz andere Richtungen zu lenken und mit einer kunterbunten Mischung aus psychedelischen Instrumentals und dreckigen Riffs neue Wege zu beschreiten. Wir gehen auf jeden Fall mit!

Anspieltipps: Logrus, Mercer