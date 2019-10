"You can do anything with my work, but never make me boring." - Freddie

Freddie Mercury (5.9.1946 bis 24.11.1991) ist für mich immer noch einer der besten Rock-Musiker und Rock-Sänger der Gegenwart, auch wenn er schon seit fast dreißig Jahren tot ist. Umso schöner, dass er bis heute nicht in Vergessenheit geraten ist und mit QUEEN weiterlebt. Noch schöner, dass sich Mercury/Universal Music dazu entschlossen hat, ein Solo-Boxset von ihm herauszubringen. Schon 2000 gab es eine "Solo Collection" mit insgesamt zwölf CDs und DVDs, die mittlerweile allerdings vergriffen sind. Vielleicht hätte man sich da auch heranwagen sollen, bietet sie doch auch jede Menge tolles Material. In seiner Zeit als Larry Lurex (!!) hat er übrigens 1973 den Beach-Boys-Song 'I Can Hear Music' aufgenommen.

Zuerst einmal die "technischen" Angaben: "Never Boring" ist erhältlich als Boxset mit 3 CDs + Blu-ray + DVD. "Die drei CDs bestehen aus einer neuen Zwölf-Track-Compilation, die viele seiner größten Solo-Performances beinhaltet, einer neu abgemischten Edition von "Mr. Bad Guy" sowie der 2012 veröffentlichten Special-Edition von "Barcelona", aufgenommen mit Orchesterverstärkung. Die Clips und Live-Mitschnitte mit Montserrat Caballé, die auf der Blu-ray/DVD zu sehen sind, wurden in mühevoller Detailarbeit vom 35mm-Material neu zusammengestellt, um so die bestmögliche visuelle und klangliche Qualität zu garantieren. Es wird außerdem möglich sein, die Alben einzeln als CD, Vinyl, Download und Stream zu erwerben." (aus der Presse-Info). Im Boxset dabei ist auch ein 25x25 cm großes Hardcover-Buch mit vielen seltenen oder noch nie veröffentlichten Fotos, mit Gedanken und Zitaten von Freddie und einem Intro von Rami Malek, dem Freddie-Darsteller aus dem Queen-Film "Bohemian Rhapsody".

Da mir zur Rezension leider nur die Zwölf-Track-Compilation vorliegt, kann ich zu dem Rest natürlich nichts sagen. Ich will es aber mal so ausdrücken: Als Freddie-Fan besitze ich sowohl "Mr. Bad Guy" als auch diverse Ausgaben von "Barcelona". Aber nach dem Anhören der 12er CD hätte ich die beiden anderen CDs schon gerne gehört, besteht doch qualitativ ein großer Unterschied zu den "Originalen". Interessant wären natürlich auf jeden Fall auch die diversen Clips und Life-Mitschnitte gewesen, obwohl man sich einige sogar offiziell über Youtube anschauen kann. Zurück zum 12er-Track Album: Es enthält ein Booklet mit allen Texten und einen Anhang, in welchem sich der interessierte Hörer informieren kann, wer bei den einzelnen Stücken alles mitgewirkt hat. Aufnahmetechnisch ist alles vom Feinsten, ein glasklarer Klang, der zeigt, was heutzutage technisch möglich ist. Als Hörerlebnis also wirklich ein toller Genuss.

Fazit: Ob man diese Box "braucht", darüber werden sich sicher wieder die Geister scheiden. Fakt ist jedoch, dass der neue Sound ein wirklich ein tolles Hörerlebnis bietet. Freddie "mal anders" und auf jeden Fall nicht langweilig.