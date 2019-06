Die Bestie in Schwarz schlägt wieder zu!

BEAST In BLACK-Gitarrist Kasperi Heikkinen (vormals auch bei U.D.O. für die Axt zuständig) scheint ziemlich viel Zeit zu haben, kommt er doch gleich nach der neuen BEAST In BLACK-Langrille nun auch mit neuem Material seiner anderen Band MERGING FLARE um die Ecke. Und auch bei "Revolt Regime" darf er zeigen, was er gitarrentechnisch drauf hat, agiert musikalisch aber etwas anders als bei seiner Hauptband.



Der Opener 'Trailblazers' startet mit schiefem Gesang und DRAGONFORCE- und sonstigen Kirmesmetal-Anleihen, ab dem zweiten Song wird es dann kurz etwas ernsthafter, man marschiert mal eben durch die große Heavy Metal-Spielzeugabteilung und legt neben den üblichen Verdächtigen des Euro-Metals auch eine kleine RUNNING WILD- und ACCEPT-Stoffpuppe in den Einkaufswagen.



Herr Heikkinen zeigt deutlich, dass er Songs schreiben kann und schüttelt mit dem gitarrentechnisch stark von RUNNING WILD beeinflussten 'Clarion Call' sogar einen Hit aus dem Ärmel. Auch ansonsten wimmelt es vor Melodien und Ideen. Leider zerlegt der nicht gerade souveräne Gesang den Gesamteindruck und fällt für mich gerade bei 'The Abyss Of Time' (und ganz besonders beim oben genannten Opener) negativ auf.



Besonders dieser von Achtziger-Keybords untermalte Song, der an einen Bastard aus ALICE COOPER zu "Raise Your Fist And Yell" (die Melodie kommt mir extrem bekannt vor), MAGNUM und AVANTASIA erinnert, könnte mit einem guten Sänger richtig aufgewertet werden. Das gilt im Übrigen auch für das ansonsten gut umgesetzte LAURA BRANIGAN-Cover 'The Lucky One', das eine Scheibe abschließt, die man vor allem aufgrund dieses Mankos zwar haben kann, aber nicht zwingend besitzen muss.