Treffen sich ein amerikanischer Produzent und ein schwedisches Gitarrentalent...

Als Neil Merryweather und Janne Stark zum ersten Mal aufeinandertrafen, war von einer künftigen Kollaboration zunächst noch nicht auszugehen. Der amerikanische Produzent hatte sich seinerzeit dem dritten MOUNTAIN OF POWER-Album gewidmet, auf dem sein schwedischer Kollege für Gitarren und Gesang verantwortlich zeichnete. Merryweather trat kurzfristig als Gastakteur auf und freundete sich mit dem skandinavischen Multitalent an, musste allerdings erst einmal seine Gedanken sammeln, inwieweit diese magischen Momente während des Aufnahmeprozesses auch in seinem Sinne nachhallen könnten.

Irgendwann kam dann jedoch der entscheidende Anruf, der schließlich die Zusammenarbeit besiegelte und das Songwriting zu "Carved In Rock" initiierte. Und was soll man sagen: Here we go!

Das erste gemeinsame Album des umtriebigen Duos bietet klangtechnisch allerdings nur wenige Überraschungen. Geboten wird fast schon erwartungsgemäß grooviger Heavy Rock mit vielen traditionellen Zitaten und einer deutlichen Blues-Schlagseite, für die ausgerechnet der schwedische Gitarrist zuständig ist, dem die lässigsten Licks scheinbar nur so aus dem Ärmel purzeln. Stark sticht mit seiner erstklassigen Arbeit aber nicht weniger heraus als sein amerikanischer Freund, der sich äußerst selbstbewusst hinters Mikro geklemmt hat und mit dicken Shouts und einer ungemein kraftvollen Performance auf sich aufmerksam macht. 'It Ain't Pretty' und 'What's It Gonna Be?' sind seine persönlichen Sternstunde auf "Carved In Rock", wobei er auch in den übrigen Stücken souverän und überzeugend agiert.

Und genau diese Merkmale sind es am Ende auch, mit denen sich MERRYWEATHER STARK profilieren kann: Die Band arbeitet auf vertrautem Terrain, behauptet sich hier jedoch mit bärenstarken Kompositionen und einer impulsiven Darbietung, die Liebhabern des Blues-getränkten Heavy Rocks gar keine andere Möglichkeit lässt, als das Teil auf die Einkaufsliste zu setzen - zuletzt auch, weil schnörkelloses, straightes Songwriting in diesem Business immer schon die halbe Miete für den Erfolg ist.

Anspieltipps: Irma La Douce, Babylon - Sin City