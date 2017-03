Zum mitwippen aber nicht mitfiebern.

Man kann es hier recht kurz machen: Wer poppigen Elektro-Pop-Rock à la DEPECHE MODE, DE/VISION oder CAMOUFLAGE mag, der liegt auch bei MESH richtig. Und zwar nicht nur in punkto Sound sondern auch in Sachen Qualität. Das Zeug ist gut. Wer das nicht glaubt, darf gerne meinen Kollegen Björn fragen, der MESHs Vorgänger "Automation, Baby" mochte, und MESH durchaus nicht nur als bloße Kopisten der Großen darstellte. Kein Wunder, MESH musiziert schon seit 1991 und "Looking Skyward" ist bereits das achte Studioalbum Album. Erstaunlich also, dass man die Band kaum kennt, vor allem wenn man Hits wie 'The Last One Standing' im Petto hat, die ohne weiteres radiotauglich wären. Mir persönlich gefällt es sogar noch besser, wenn man etwas melancholischer zu Werke geht und nach PARADISE LOST zu "Host"-Zeiten klingt. Schwermütig einschlummern zu 'Tactile' oder 'Before This World Ends' ist gut. Der Genre-Fan wird mit diesem Album hoch zufrieden sein, da es kompositorisch sehr variabel ist, und manchmal sogar die Gitarren aufmucken lässt. Eingängig und tanzbar wird bei MESH groß geschrieben.



Nur, was mache ich persönlich jetzt damit? So nach drei bis vier DEPECHE MODE-Songs wird mir langweilig. Auf hohem Niveau zwar aber ähnliches passiert dann doch auch bei MESH. Denn Überraschungen gibt es nur im Rahmen des Stils und Grenzen ausloten ist nicht gewollt. Wenn ich mitfiebern anstatt nur (anerkennend) mitwippen soll, muss Elekto-Pop für mich eher wie NO:CARRIER ("Wisdom&Failure") klingen. Oder MINDSTRIP ("Polymere") . Das ist aber Geschmackssache und absolut kein Vorwurf an MESH. Der Genre-Fan legt zwei Punkte drauf.