Feines Power-Prog-Debüt.

Neun Jahre vom Demo zum Debüt-Album - gut Ding will Weile haben lautet das Motto. Das dachten sich die fünf Musiker von MESMERIZED aus Kassel, die nach einigen Besetzungswechseln nun mit "Face Of The World" aufwarten können. Aus den selbstgenannten Einflüssen DREAM THEATER, PSYCHOTIC WALTZ oder SAVATAGE ist immer noch so einiges übrig geblieben, was dieses Album aber nicht direkt zu einem Prog-Metal-Album macht.

Dafür sorgt die ansehnliche Thrash-Kante, die hier den Sound dominiert. Heftige Riffs und mit Wums produzierte Drums bescheren "Face Of The World" einen angenehmen Grundpegel, der den Faustfaktor auf Power/Thrash-Niveau hebt, ohne aber zu stumpf zu werden. Dafür sorgt allen voran Sänger Armin Eichenberg, der in den kauzigen Passagen schon Ähnlichkeiten zu Devon Graves aufweist. Drückt der Song aber wie beim Referenzpfeiler ICED EARTH, klingt das logischerweise eine Nummer härter. Aus dem progressiven Bereich hängen geblieben sind darüber hinaus auch vertrackte Breaks und allerlei Gitarren-Gniedeleien, die durchaus mal nach Petrucci riechen.

Die meisten Songs auf "Face Of The World" sind mit viel Raffinesse komponiert, sodass seichte Gemüter sich vielleicht angesichts der Synkopen oder insgesamt sperriger Passagen überfordert fühlen. Auf Fans der erwähnten Bands trifft das aber eh nicht zu, weshalb MESMERIZED in der Schnittmenge von Power und Progressive Metal gut aufgehoben ist. Auch wenn manchen Nummern etwas der rote Faden abgeht, macht das Album viel Spaß und lässt sich seine Ecken und Kanten nicht mit einem oberflächlichen Hördurchlauf abschrubben. Echt interessant ist übrigens das ADELE-Cover 'Skyfall', was ich bei der Lektüre des Promozettels noch nicht so erwartet hätte.

Anspieltipps: Execution Day, Face Of The World