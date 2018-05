"Doom mit Frau" von seiner besten Seite!

Mein erster Eindruck von MESSA suggerierte mir, dass sich diese "Doom mit Frau"-Geschichte so langsam nun auch bei mir abnutzt. Doch mit fortlaufender Zeit geschieht bei "Feast For Water" genau dasselbe wie bei JEX THOTH, MOUNT SALEM oder SABBATH ASSEMBLY: Die Faszination für diesen Sound wächst und wächst. Dabei stört mich anfangs noch der etwas spröde Sound und zu viel Hall auf dem Gesang, was Sängerin Saras Stimme etwas an Natürlichkeit raubt. Damit klargekommen, gibt es allerdings bei knarzigen Psych-Doom-Brätern wie 'Leah' oder 'The Seer' irgendwann kein Halten mehr.



Die Musik erscheint zwar oberflächlich simpel, erreicht den Hörer aber auf mehreren Ebenen, so denn man Fühler dafür hat. Ähnlich wie auf JEX THOTHs Debüt gibt es hier Passagen, die einen einfach einsaugen. MESSAs Musik besteht beileibe nicht nur in ein paar doomigen Gedächtnisriffs, sondern streut immer ganz unterschwellig leicht jazzige, okkulte und horrorfilm-artige Sequenzen ein, abgerundet durch feine bluesige Soli oder aber nahezu post-rockige Noise-Eruptionen. Viele mögen dies ja nicht, aber für mich ist es immer ein großer Bonus, wenn man der Musik anmerkt, dass sie gerade ein okkultes Ritual zelebriert.



Inwieweit man nun mit dem Element Wasser unanständige Dinge treiben kann, bleibt Kennern des Lyrics-Blattes überlassen, denn ich muss bei so etwas immer lachen, was MESSAs geisterhafte Dunkel-Musik garantiert stören würde. Ich kann jedoch versichern, dass ein Track wie 'Tulsi' - inclusive seines fantastischen Saxophon-Solos - in dieser Form im Doom-Genre einzigartig ist, denn selbst Frau Toth wagt sich musikalisch niemals so weit über den doomigen Tellerrand hinaus wie diese Italiener. Ich garantiere indes, das JEX-Fans (und hoffentlich nicht nur diese) MESSA lieben werden. Fast sogar müssen.