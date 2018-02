Back with Vengeance

Kennt ihr noch MESSIAH? Diese schweizerische Kult-Combo, die mit ihren ersten beiden, mitunter sehr rohen, aber irgendwie kultigen Alben "Hymn To Abramelin" und das ein Jahr später erschienene "Extreme Cold Weather" absolute Meilensteine des Thrash Death Metals eingeprügelt hat? Genau diese Truppe arbeitet gerade mit Hochdruck an ihrem Comeback-Album – es wäre das erste nach dem 1994er "Underground" – und wird im Sommer einige Shows zum Besten geben. Um die Meute auch entsprechend auf das Comeback einzustellen, haut uns High Roller Wiederveröffentlichungen jener zwei Frühwerke mit saftigem Bonus-Material vor den Latz.

Den Anfang macht das 1986er Debüt, das noch ungeheuer roh und extrem aus den Boxen drischt. Aufgrund des Gesangs – an Wahn kaum zu übertreffen – gefriert einem das Blut in den Adern, die Schnelligkeit, mit denen die einzelnen Songs in die Ohrmuscheln der Hörerschaft katapultiert werden, diente in den kommenden Jahren als richtungsweisend für den Speed und Thrash Metal und die Intensivität hat über all die Jahre, die das MESSIAH-Debüt schon auf dem Buckel hat, kaum nachgelassen. Allen voran sind es hier 'Messiah', das nicht von dieser Welt zu scheinende 'Anarchus' sowie der 'Thrashing Madness'-/ 'Future Agressor'-Doppelschlag, die die Stärken der Schweizer auf den Punkt bringen: Wahnsinn, Tempo und eine rohe, tödliche Thrash-Masse.

Ihr hattet noch nie Angst vor dem Zahnarzt? Dann schnallt euch an und genießt 'The Dentist', denn spätestens hiernach ist sämtliche Panik berechtigt. Und so sorgt das "Hymn To Abramelin"-Re-Release vor allem dank des Posters der roten Nachpressung sowie den vielen Remixen von 1990 für einen neuerlichen Kaufanreiz. Ich persönlich hatte Probleme, das Original in die Finger zu bekommen, und erhalte nun das MESSIAH-Debüt-Komplettpaket, wobei die Remixe an sich letztlich nettes Beiwerk sind. Und dennoch sorgt diese Wiederveröffentlichung – zumindest in meinen Augen – allen voran dafür, dass die Weichen für das Comeback gestellt sind und "Hymn To Abramelin" in all seinem Wahn nicht in Vergessenheit gerät.