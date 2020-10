Nomen est omen.

Über Rat Pack Records wurde dieses Schmuckstück bereits vor dreieinhalb Jahren veröffentlicht. Nun hat es sich Reaper Entertainment zur Aufgabe gemacht, "Classic Live" einem größeren Markt zugänglich zu machen, da sowohl Alt- und auch Neufans hier mit den Zungen schnalzen werden.

Nachdem Mike Howe sein Comeback angekündigt hat und METAL CHURCH mit "XI" sein Wiedereinstiegsstelldichein feierte, ging es selbstverständlich auch auf Tour. Wie gut das Goldkehlchen all die Klassiker im Repetoire der Amis vertonen konnte, bekam man also nicht nur damals zu spüren, sondern wurde auch für die Nachwelt festgehalten. "Classic Live" beinhaltet neun Live-Versionen unsterblicher METAL CHURCH-Klassiker, die jeder Fan superber US-Metal-Kost im Schlaf herunterbeten sollte.

Von Vanderhoof selbst produziert, erinnert "Classic Live" eher an eine abermalige Machtdemonstration als mehr an ein loses zusammengewürfeltes Live-Best-Of. Die Spielfreude und das Glücksgefühl, den verlorenen Sohn wieder in seinen Reihen singen zu hören, sind allgegenwärtig, der Sound authentisch und erdig und die Songauswahl darf man auch als gelungen ansehen. Mir persönlich fehlen mit 'Ton Of Bricks' und 'Gods Of Wrath', objektiv betrachtet treffen die Auserwählten jedoch den Glücksnerv der meisten Musikliebhaber. Speziell 'Date With Poverty', 'Watch The Children Pray', 'Badlands' und 'Gods Of A Second Chance' machen den angereicherten Braten richtig fett und sorgen für ein wohliges Gefühl der Nostalgie.

Ein, zwei Stücke mehr hätten zwar noch locker auf "Classic Live" gepasst, doch ähnlich wie auf ARMORED SAINTs Live-Album "Carpe Noctum", auf der lediglich acht Leckerbissen versammelt sind, ist es hier weniger die Quantität als mehr die Qualität, die in der Vordergrund rückt und dadurch bei sämtlichen Metalfans – egal ob groß, ob klein, ob jung, ob alt – für ein breites Grinsen sorgt. "Classic Live" macht seinem Namen alle Ehre.