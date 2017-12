Together...Forever...

Erstaunlich lange her, dass eine weitere Melodic-Metal-Combo aus dem skandinavischen Raum sich penetrant aufgedrängt hat, oder? Zumindest wollen die Damen und Herren von METALITE den Eindruck erwecken, dass sie mit ihrem frisch-fromm-fröhlichen Sound eine vom Aussterben bedrohte Nische bedienen - denn sie sind die "Heroes In Time".



Ach ja, sparen wir uns die Ironie und kommen ans Eingemachte, denn hier folgt alsbald die absolute Ernüchterung: Die Schweden verwenden die simpelsten Reimschemata, langweilen mit ziemlich einfältigen Refrains, versuchen derweil, mit einer Tasten-Überpräsenz und elektronischem Beiwerk, den Sound etwas aufzufetten, und dürfen sich zum Schluss bei ihrer Sängerin bedanken, dass auch in diesem Teil der Performance weitestgehend Ebbe herrscht. Die kraftvollen Shouts bekommt Emma Bensing nämlich ebenso wenig hin wie die etwas höheren Töne. Aber Spitzen und Extreme sind bei METALITE ohnehin nicht an der Tagesordnung, schließlich würden sie nicht dem Durchschnitt entsprechen, dem die Band leider, aber eben ganz klar angehört.



Alben wie "Heroes In Time" hat man vor einer guten Dekade noch verteufelt, weil sie den totalen Sellout der Melodic-Metal-Szene dokumentierten. Aber auch in Zeiten, in denen sich das Metier gesund geschrumpft hat, ist die Freude über den programmierten musikalischen Output nicht größer. Pseudo-Emotionen, aufgeblasene Melodien und prolligen Bombast braucht auch heute kein Mensch!