Alte Koffer frisch entstaubt.

Wow! Ich glaube, die berühmte "The $5.98 E.P. Garage Days Re-Revisited"-Scheibe von METALLICA habe ich sicher schon ca. 20 Jahre nicht mehr gehört. Zuletzt wahrscheinlich als ich mir "Garage Inc." gekauft hatte, was bei Erscheinen 1998 der Fall war. Aber als diese EP ungefähr 1989 in ihrer Originalform meinen Plattenspieler erreichte, war sie ein echter Dauergast.



Und so ist es nicht verwunderlich, dass ich gedanklich wieder 14 Jahre alt bin, als 'Helpless' erneut aus den Boxen rauscht. Die Coverversionen von DIAMOND HEAD ('Helpless'), HOLOCAUST ('The Small Hours'), KILLING JOKE ('The Wait'), BUDGIE ('Crash Course In Brain Surgery') und THE MISFITS ('Last Caress/Green Hell') klingen wegen James' charismatischer Stimme schon nach METALLICA, was man instrumental eben nur bedingt behaupten kann. Die punkige Note der MISFITS gab es nur auf "Kill 'Em All" zu hören, das Getragene von 'The Wait' war kaum im Reportoire der Burschen zu hören und die Coolness von BUDGIE war auch kein offensichtlicher Faktor. Und doch wird deutlich, dass all dies Zutaten für den Sound wurden, den METALLICA in den Achtzigern berühmt gemacht hat.



Jetzt erscheint "The $5.98 E.P. Garage Days Re-Revisited" noch einmal im schlichten Digi-Sleeve, aber auch als 12"-Vinyl in verschiedenen Ausführungen. Da es keinerlei Boni gibt, ist diese Edition natürlich nur für Jäger und Sammler relevant. Und natürlich für den wohl sehr überschaubaren Kreis, der weder das Original noch die "Garage Inc."-Kompilation zu Hause im Regal stehen hat. Dieser muss dann aber ziemlich zwingend zugreifen, denn Kult ist das Ding. Keine Frage.