Lemmy's Jungs!

Die Lemmy-Affinität der Jungs von METHEDRINE ist schon erschreckend: Nicht nur dass die Italiener den handelsüblichen Szenebegriff für die Lieblingsdroge des verstorbenen MOTÖRHEAD-Mainmans zum Bandnamen erkoren haben, auch soundtechnisch orientiert sich der bisweilen rockige Speed Metal über weite Strecken an der Originalvorlage und wird lediglich durch einige NWoBHM-taugliche Gitarren und ein paar kurze Hardcore/Punk-Elemente erweitert - ansonsten ist das hier Kilmister-Kram in Reinkultur.

"Built For Speed" spricht dementsprechend auch ganz klar diejenige Zielgruppe an, die mit den "Soundhouse Tapes" noch etwas anfangen kann, die raue Energie des frühen britischen Metals liebt und auch die etwas dreckigeren Stücke aus dem MOTÖRHEAD-Katalog zu seinen persönlichen Favoriten erzählt. Die EP ist nicht spektakulär oder gar außergewöhnlich originell, zeigt aber eine sehr motivierte Truppe bei der Arbeit und darüber hinaus ein Ensemble, das seine Wurzeln adäquat zu verarbeiten weiß. Dazu bedarf es im Übrigen nicht mal wirklicher Highspeed-Abfahrten, sondern im Grunde genommen lediglich coolen Grooves, einer selbstbewussten Haltung und einer authentischen Darbietung. All das vereinigt METHEDRINE auf dieser kurzweiligen, leider nur knapp zehnminütigen Scheibe zu einem richtig coolen Happening, von dessen rauem Output man sich künftig gerne (und zügig) mehr wünscht. Wenn die Italiener tatsächlich zum Speed erkoren sind, sollte aber auch das in nächster Zeit kein Problem werden!

Anspieltipps: Dirty Harry, Youporn Generation