In Top-Form, und das nach 50 Jahren im Geschäft!

Die positive Resonanz auf das MICHAEL SCHENKER FEST scheint den alten Haudegen offenbar gehörig motiviert zu haben. Deshalb kredenzt er uns nach jahrzehntelanger Pause mit "Immortal" nun sogar einen Dreher unter dem Banner MSG. Titel und Cover sowie die erneut überaus üppige Besetzungsliste lassen zwar eher an eine Fortsetzung der "FEST"-ivitäten denken, das jedoch soll nicht weiter irritieren, zumal es der blonde Gitarren-Hexer nebst Mannschaft geschafft hat, erneut feines und unglaublich abwechslungsreich intoniertes Material aufzutischen.

Der Variantenreichtum von "Immortal" erklärt sich ohnehin fast von selbst, schließlich sind neben dem neuen MSG-Sänger Ronnie Romero mit Ralf Scheepers, Joe Lynn Turner und Michael Voss drei weitere Vokalisten zu hören. Das abermals als Songwriter-Duo agierende "Dream Team" Schenker und Voss hat dabei nicht nur deren Einsatz dem jeweiligen Härtegrad nach zugeordnet, sondern die Gesangsmelodien ganz offensichtlich auch deren Stimmbänder zurecht geschneidert.

Kein Wunder also, dass der Einstieg 'Drilled To Kill' mit Scheepers am Mikro eine der heftigsten Nummern des SCHENKER'schen Schaffens überhaupt darstellt, während Michaels langjähriger Kooperations-Partner Voss in der gefühlsbeladenen Ballade 'After The Rain' seine diesbezügliche Kompetenz unter Beweis stellt. Das schafft selbstredend auch die nicht minder prominent besetzte Begleitmannschaft, zu der neben Steve Mann (keys) und Barry Sparks (bass), die Schlagzeuger Bodo Schopf, Simon Philipps und Brian Tichy sowie als "Special Guest" Derek Sherinian an den Tasten zählen.

Aber auch Ronnie Romero weiß zu glänzen, unter anderem im schwer DIO-lastigen 'Sail The Darkness', einem der absoluten Highlights der Scheibe. Ebenso im Finale, einer überaus gelungenen Neueinspielung des SCORPIONS-Oldies 'In Search Of The Peace Of Mind'. Diese wurde von Michael deshalb ausgewählt, weil er damit sein 50-jähriges Bühnenjubiläum zelebrieren möchte. Eine gute Wahl, die von einer nicht minder imposanten Umsetzung begleitet wird.

Und wie es sich für ein solches Jubiläum gehört, haben sich die Gäste die Klinke in die Hand gegeben. Ronnie hat dabei auf die Unterstützung der "Familien-Angehörigen" Gary Barden und Doogie White bauen können und mit ihnen gemeinsam diesen Klassiker intoniert. Nicht nur diese Nummer schreit regelrecht nach einer entsprechenden Festival-Performance. Und selbst wenn solche erst 2022 wieder sein dürfen, ist die Vorfreude der Fan-Gemeinde schon jetzt gewaltig.

Schließlich hat der Haudegen mit "Immortal" ein Album herausgegeben, das sowohl seinem 50-jährigen Jubiläum würdig ist wie auch dem nun doch schon länger Zeit nicht mehr verwendeten Namen des Unternehmens.