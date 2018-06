Auf Malmsteen's (viel zu großen) Spuren

Die Namensgebung mag noch zufällig sein, die Sängerwahl indes nicht: Michael Schinel ist definitiv ein Fan von Malmsteen und Kollege Schenker und kreuzt auf dem neuen Album seiner ETERNAL FLAME immer wieder die Pfade des schwedischen Hexers und des deutschen Gitarristen, wofür zu einem wesentlichen Teil auch Mark Boals verantwortlich ist. Der berüchtigte Hansdampf hat sich zur gefühlt tausendsten Kollaboration mit einem noch relativ unbekannten Songwriter eingelassen und seinen steten Begleiter Göran Edman gleich noch mit ins Boot genommen, um den vergleichsweise unspektakulären Stoff von "Smoke On The Mountain" ein wenig aufzuwerten. Und das ist den beiden vertrauten Stimmen auch sehr gut gelungen.



Musikalisch allerdings muss Mr. Schinkel auf seinem neuen Album noch etwas kleinere Brötchen backen. Nur die Hälfte der immerhin 13 Tracks sind auf internationalem Niveau, wohingegen die balladesken Nummern auf der Gegenseite oftmals den starren Tunnelblick wiederspiegelt, mit dem der Mastermind hier seinen Helden nacheifert. Auch die kurzzeitig eingeflochtenen neoklassischen Ansätze wirken eher bemüht als authentisch und sind letztendlich eher der Ikonenverehrung als der kreativen Handlung des Komponisten geschuldet.



Dass "Smoke On The Mountain" dennoch nicht in der Durchschnittlichkeit versinkt, verdankt die Platte schließlich Nummern wie 'Got A Rock & Roll Fever' und 'Out In The Dark' und damit nicht bloß jenen Stücken, bei denen das schwedische Gesangsduo hinterm Mikro steht. Doch nicht alle Tracks halten diesen Level, so dass MICHAEL SCHINKEL'S ETERNAL FLAME vorerst auf den hinteren Rängen Platz nehmen muss. Und das wird sich vermutlich erst dann ändern, wenn der Geist von Malmsteen nicht mehr in den Songwriting-Prozess eingebunden wird.