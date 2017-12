Atemberaubender Prog-Rock-Soundtrack!

Es ist auch dem zweiten Werk von MICHAEL'S STATEMENT deutlich anzumerken, das sein Hauptkomponist jahrelang Soundtracks für die Filmbranche komponiert hat, denn die Dramaturgie seines Tastenspiels ist auch auf "Silent Creatures" mit den sphärischen Wendungen zahlreicher moderner Scores zu vergleichen. Und dennoch hat die zweite Scheibe von Michael Vuckovac und seinen Gastmusikern einen sehr experimentellen Charakter, der von einigen Ambient-getränkten Soundscapes, psychedelisch anmutenden Mellotron-Variationen und den eigenwilligen Gesangsparts noch einmal deutlich unterfüttert wwird.

Und dennoch gelingt es MICHAEL'S STATEMENT fast schon spielerisch, seine Hörer in den Bann zu ziehen, weil den Songs etwas schier Hypnotisches anhaftet, dem man sich schon nach wenigen Sekunden kaum mehr entziehen kann. Die Art und Weise, wie Keyboards und Percussions in Nummern wie 'The Birth' und 'Fear Of The Dawn' schon frühzeitig Kontraste aufzeigen, ist bemerkenswert und erinnert an einen spannenden Thriller im Kurzfilmformat. Die dezenten orientalischen Einflüsse in 'Fata Morgana', die dynamisch inszenierten akustischen Reize im überlangen 'A Great Sign' und schließlich die fast schon besinnlichen, eindringlichen Melodien von 'Diamonds And Pearls' sind weitere Highlights einer extrem spannenden, auch langfristig fesselnden Platte. Und trotzdem muss man vorbereitet sein, wenn Vockovac im finalen 'Circles Of Black Forest' zum ultimativen Schlag ausholt und ein paar verquere Arrangements wieder so ereignisreich ineinander mischt, dass man alleine schon der steten Unberechenbarkeit wegen für kurze Gänsehautanflüge sensibel wird - und diese schließlich auch erlebt.

Das Finale ist gleichzeitig die experimentellste Momentaufnahme von "Silent Creatures", aber es beschreibt gleichzeitig das kreative Genie eines bis dato noch viel zu selten gewürdigten Musikers. Es ist kein leichtes Album, aber es ist eines, das von A-Z gewaltiges Songwriting zurückspiegelt und zu den absoluten Must-Haves der laufenden Prog-Saison gezählt werden muss!

Anspieltipps: Circles Of Black Forest, Fata Morgana