Die wollen einfach nur ROCKEN!

Seit einigen Jahren verstehen es diese – zumindest optisch – doch schon etwas reiferen Herrschaften sowie deren offenbar deutlich jüngere Kollegin, in ihrer Heimatstadt New York City diverse Spelunken und Clubs zu bespaßen und es mit gediegenen Rock-Sounds amtlich krachen zu lassen.

Woher die Inspiration für den Bandnamen stammt, muss wohl nicht näher erörtert werden, denn schon der gepflegt rockende Dosenöffner 'Real Boss' macht klar, dass man sich im Lager dieser US-Amerikaner sehr wohl auch an THE ROLLING STONES orientiert. Jedoch nur zu einem gewissen Maße, denn auch früher, vorwiegend britischer Punk ('Here Comes The Night') scheint auf MICK'S JAGUAR sehr inspirativ gewirkt zu haben, und auch STATUS QUO ('Where We Go') müssen diesbezüglich auf jeden Fall erwähnt werden.

Doch nicht nur im UK, auch in der Heimat scheint man Vorbilder gefunden zu haben, weniger zwar in der Heimatstadt (auch wenn ab und an doch auch ein gewisser RAMONES-Bezug zu bemerken ist), als vielmehr in Detroit und in den Südstaaten. Letztgenannter Einfluss wird in den immer wieder fein klingenden, die ruppige Gangart konterkarierenden Solo-Passagen auffällig, die sich wohl einfach ergeben, wenn eine Band drei Gitarristen im Line-Up hat. Speziell die Liebesbekundung zu sumpfigen Klängen im gediegenen Blues-Rock-Epos 'New Orleans Blues' zum Abschluss der Scheibe entpuppt sich als mitreißend und lebt vom famosen Zusammenspiel der Äxte.

Als Fazit lässt sich also festhalten, dass MICK’S JAGUAR die gesamte Spielzeit über für ordentlich dargebotene Klänge in mannigfaltiger Ausführung sorgt und die Band generell einen sehr soliden Eindruck hinterlässt. Ob das reicht um großräumig durchzustarten? Keine Ahnung, doch irgendwie wirkt die Chose dermaßen authentisch und von purer Lebensfreude geprägt, dass man annehmen kann, dem Sechser würde jeglicher Erfolg völlig egal sein. Die wollen einfach nur ROCKEN!