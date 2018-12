Eine Rückkehr zum Eingeschworenen

Ein leichtes Aufbäumen gegen die bisherige Vorgehensweise führte zu einiger Kritik: Das letzte Album des schottischen Duos wurde nämlich nicht mit gleicher Intensität gefeiert wie die vorangegangenen Outputs von MIDAS FALL. "Evaporate" bringt nun jedoch die prompte Kehrtwende und somit auch die Rückkehr zu eher naturbelassenen Sounds und dezenteren Soundscapes. Ein fauler Kmpromiss?

Mitnichten, denn die epischen Momente, die Elizabeth Heaton und Rowen Burn auf ihrem neuen Werk erschaffen haben, bringen wieder die gewohnte Tiefe, verwehren sich aber nicht der inhaltlichen Progression. Die introvertierte Haltung mag zwar omnipräsent und allgegenwärtig vertreten sein, doch letztendlich steckt viel mehr dahinter als lediglich die Aneinanderreihung stiller Klänge und melancholischer Ambient-Minimalistik. Kleine elektronische Spielereien sorgen im Background für Aufregung, die monumentalen Klangflächen wiederum bringen vordergründig viele Gänsehautpartien, die gebremsten, aber doch vorzüglichen Gesänge unterstreichen dieses Gefühl, und wenn die Soundtrack-artigen Gebilde dann auch noch mit einem Hauch von Melodie gefüllt werden, erzeugt "Evaporate" eine Fantasy-Atmosphäre, von der man sich gerne und auch ziemlich intensiv mitreißen lässt.

Was dem Album lediglich fehlt, ist eine gute Einleitung in die Materie, denn die ersten beiden Nummern ziehen sich ein bisschen und haben boch nicht jenes packende Feeling, das die weiteren Kompositionen der neuen MIDAS FALL-Scheibe auszeichnet. Doch Heaton und Burn bekommen dieses Problem schnell in den Griff, wissen sich im Verlauf der Platte stetig zu steigern und präsentieren letztlich zehn Ambient-angelehnte Songs, mit denen man sich Schritt für Schritt in andere Welten wegreißen lassen kann. MIDAS FALL ist wieder an den Ursprüngen angelangt, und dort wollen wir das schotische Duo auch erleben. "Evaporate" steht für stille Emotionen, kunstfertige Klangflächen und eine bezaubernde Performance - zumindest weitestgehend. Nach dem nicht ganz so starken letzten Album kann man diesmal wieder bedenkenlos zugreifen.

Anspieltipps: Sword To Shield, In Sunny Landscapes