There Goes The Neighbourhood

There Goes The Neighbourhood

Die nächste Stadio-Rock-Hymnen-Sammlung.

Die Jungs von MIDNITE CITY bringen mit "There Goes The Neighbourhood" ein bisschen puren Stadion-Rock. Dabei versuchen sie sicher, über die Sex-Sells-Schiene mit dem Artwork neue Kunden zu gewinnen.

Die ganze Produktion, der Gesang, die Outfits der Musiker - alles hier schreit nach 1988. Dabei wird, wenig überraschend, das Niveau der Spätachtziger-Heroen nie wirklich erreicht. Klar gibt es auch heute noch grandiosen AOR und Stadion Rock, man denke an die famosen letzten Alben von ISSA. Aber eben auch viel Stangenware.

Nun genieße ich es, dass diese Jungs hier sehr leidenschaftlich abrocken. Hier gibt es kaum Zuckerguss, neben BON JOVI und JOURNEY schielt man auch zu SKID ROW und GUNS 'N ROSES hinüber, und auch VAN HALEN in ihrer besten Phase standen sicher Pate.

Ich muss zugeben: Auch wenn ich die Band nie wirklich klasse finde, höre ich das doch alles mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Die Songs klingen wie Cover der Achtziger, ohne jegliche Originalität, aber sie machen das echt gut. Die Musik macht Spaß, verbreitet gute Laune, und bleibt dabei immer easy listening.

Wer hier ein Meisterwerk erwartet, darf woanders suchen. Wer sich 45 Minuten wirklich gut unterhalten lassen will, darf aber ruhig ein Ohr riskieren. Das können die Jungs. Zumindest mich konnten sie mitnehmen.

Anspieltipps: Give Me Love, Life Ain't Like This On The Radio.