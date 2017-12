Viel Stückwerk, wenig Brauchbares!

Zwischen AC/DC und Thrash Metal besteht ein himmelweiter Unterschied, den die Herren von MIDNITE HELLION auf ihrem ersten Album jedoch klar eingrenzen wollen. Denn von dreckigen Riff-Rockern bis hin zu etwas aggressiveren, räudigen Heavy-Metal-Tracks mit dezenter Aggro-Prägung ist eigentlich fast alles vertreten, was man im Bereich klassischer Heavy-Sounds entdecken kann - zumindest wenn man die gemeinsame Schnittmenge auf die Originale aus den 80ern festsetzt.



Doch selbst die minimalste Einschränkung führt nicht dazu, dass "Comndemned To Hell" sich für einen Kompromiss entscheiden kann, der wenigstens eine kleine Spur von Homogenität aufweist. Die neun Songs der etwas kauzigen New Jersey-Kapelle strotzen zwar nur so vor Selbstbewusstsein, haben musikalisch aber nicht sonderlich viel auf dem Kasten - unter anderem weil die großen stilistischen Sprünge nicht immer nachvollziehbar sind. Gut ist MIDNITE HELLION nämlich eigentlich nur dann, wenn man im traditionellen Duo Hardrock/Heavy Metal konventionelle Methoden anschlägt - doch das ist auf dem Full-Length-Debüt der Amis allzu selten der Fall.



Allerdings ist festzustellen, dass "Condemned To Hell" wenigstens noch ein anständiger Schlussspurt gelingt, an dessen Ende mit 'The Morrigan' und 'Teenage Bloodsuckin' Bimbos' zwei richtig ordentliche Old-School-Banger stehen. Doch die Band hat es schon vorher verbockt und mit den zerfahrenen Kompositionen der ersten Albumhälfte so viel in den Sand gesetzt, dass eine komplette Rehabilitation längst ausgeschlossen war. Aber immerhin: Nicht alle Nummern auf "Condemned To Hell" sind wirklich schlecht. Lediglich die Quote ist unzureichend!



Anspieltipps: Teenage Bloodsuckin' Bimbos, The Morrigan