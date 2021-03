Für Freunde gute gemachten modernen Hard Rocks

Während man sich in der Heimat Kanada durchaus schon einen Namen machen konnte, ist das Trio THE MIGHTY ONE hierzulande noch eher unbekannt. Aber das soll sich jetzt ändern. Nachdem letztes Jahr bereit die ersten beiden Scheiben "The Mighty One" (2008) und "Shift" (2012) zum ersten Mal in Europa veröffentlicht wurden, erscheint jetzt auch das neue Album "Torch Of Rock And Roll" in unseren Breiten.

Die Kanadier spielen modernen abwechslungsreichen Hard Rock mit einem Gespür für eingängige Songs. Soll heißen, die Mucke geht im Großen und Ganzen sehr gut ins Ohr. Die härteren Nummern wie der energetische Opener 'Coming On' und der leicht stampfende Titeltrack rocken dabei zwar ordentlich, wollen bei mir dann aber leider doch nicht so 100%ig zünden. Ich hätte nie gedacht dass ich das mal bei einer Hard-Rock-Scheibe sage. Es sind auf "Torch Of Rock And Roll" tatsächlich die etwas ruhigeren Stücke, die mich vollstens überzeugen können. Da hätten wir das megaeingängige 'So High', das leicht düstere 'Burden', die Gänsehautnummer 'Darker Side Of Me' und der Höhepunkt des Albums, das mit einem Piano versehene 'Kickin‘ Stones', welches mich leicht an SAVATAGE erinnert. Es sind auch gerade diese Stücke in den Sänger und Gitarrist Tim Steinruck überzeugen kann, bei den rockigen Songs leider auch nicht so ganz. Gustavo Valderrama am Bass und Bob Wagner am Schlagzeug sorgen jederzeit für den richtigen Groove.

"Torch Of Rock And Roll" ist auf jeden Fall ein Album, das es bei mir öfters in den CD Player schaffen wird, schon alleine wegen der vier erwähnten herausragenden Songs. Der Rest ist ja auch gut, fällt halt nur ein bisschen ab. Achso, fast hätte ich es vergessen, nach der letzten Nummer 'When This is Over' gibt es mit dem rockigen 'Christmas In The North' noch einen Hidden Track.