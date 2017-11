STRATOVARIUS auf Melodic Death Metal!?

Aus Bulgarien stammt IVAN MILADINOV. Der 19jährige Musiker hat sich nach verschiedenen Bandprojekten dazu entschieden, etwas eigenes zu machen und kann jetzt mit "Soul Finder" seine erste EP vorzeigen. Dabei war er selber Songwriter, Sänger, Keyboarder und war für die Arrangements zuständig. Für die weiteren Instrumente (Gitarre, Bass, Schlagzeug) konnte er Bob Katsionis von FIREWIND gewinnen, der Ivan bei den Aufnahmen unterstützte.



Herausgekommen ist ein wirklich beachtliches Stück Melodic Death Metal. 'Soul Finder' beeindruckt durch seine Keyboard-Melodien und einem Solo-Duell zwischen Gitarre und Keyboards (CHILDREN OF BODOM lässt grüssen!). IVAN MILADINOV stellt im Gegensatz zu vielen anderen Genre-Größen das Keybord klar in den Vordergrund, was im ersten Augenblick etwas ungewohnt klingt, aber nach zwei drei Hördurchgängen wirklich gefällt.



Noch stärker als der Titeltrack ist aber 'I Was In Hell'. Hier wechselt Miladinov zwischen Keyboards und Gitarre hin und her und überzeugt mit wirklich gekonntem Songwriting und schönen Melodien. Die Art und Weise in der Miladinov die Keyboards einsetzt und auch das Power-Metal-Flair hier und da erinnert häufig an die finnischen Größen STRATOVARIOUS und SONATA ARCTICA. Sozusagen STRATOVARIOUS auf Melodic Death Metal.



Beide Songs machen wirklich Spass und es gibt keinerlei Anhaltspunkte für negative Kritik. Oder doch, einen Punkt gibt es doch. Leider sind es nur zwei Songs. Ich persönlich hoffe sehr, dass IVAN MILADINOV weiter macht und in naher Zukunft ein ganzes Album präsentieren kann.