Knackiger Schwedensound für den Traditionsbewussten

Würde man den Herren von MILE einen Gefallen tun, wenn man ihren Sound als absolut typisch beschreibt? Typisch für die bereits in den späten 90ern dauerhaft präsente Mischung aus Hardrock und melodischem Power Metal made in Skandnavien? Vielleicht wäre eine solche Umschreibung vor 20 Jahren wenig hilfreich gewesen, weil seinerzeit mehr Bands als Sandkörner in der Wüste aus dem Großraum Schweden an die Oberfläche geschossen sind, doch mittlerweile hat sich der Sektor wieder gesund geschrumpft und wirft gefühlt wirklich nur noch diejenigen Acts ab, die es auch wirklich drauf haben - und zu denen zählt MILE auf jeden Fall.



Im Gegensatz zu den Kollegen von SABATON setzt das Quintett nämlich nicht auf aufgeblasene Chöre und tonnenschweren Bombast, sondern kann sich einzig und alleine auf die Hooklines der zehn neuen Stücke verlassen. MILE hat außerdem reihenweise knackige Riffs am Start, die sich hin und wieder auch mit dem neueren EUROPE-Stoff in Einklang bringen lassen, an sich aber ganz klar dem Heavy Metal zuzuschreiben sind. Und das ist einfach auch der Knackpunkt: Die schwedische Combo bleibt trotz druckvoller Produktion klangtechnisch an der Basis, nutzt die Keyboards nur als schmückendes Beiwerk und bleibt im Kern eine Rockband, die sich von den effektreichen Optionen der Studiotechnik nicht aufs Kreuz legen lässt. Dies mag zwar dazu führen, dass den fünf Musikern vorerst die Eigenständigkeit versagt bleibt, weil man nunmal auf vertrauten Pfaden wandelt. Aber daran werden sich Fans von THE POODLES, EUROPE und DREAM EVIL sicher nicht stören, denn wer will schon gegen eine gute Melodie und einen noch besseren Chorus anmeckern? Insofern: Definitiv mal anchecken!



Anspieltipps: Can You Feel The Night, Burning, We Stand Tall