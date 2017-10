Viele gute Songs, aber ein durchschaubares Muster

Abseits des großen Rummels haben die Jungs von MILES BNEATH ihr offizielles Debüt angepackt, nachdem die Band aus dem Ruhrgebiet beste Resonanz auf ihre ersten beiden EPs erhalten hatte. Mit "Illusions" veröffentlicht man nun allerdings eine Platte, die aufgrund ihrer starken Berechenbarkeit nicht zwingend in den Modern-Metal-Olymp aufsteigen dürfte. Die Band grenzt sich zwar insoweit ab, dass man die Refrains vergleichsweise episch gestaltet und die Gegensätzlichkeit von harschem Riffing, brutaler Vocal-Performance und extrem melodischem Chorus immer wieder neu ausspielt. Doch im Laufe der Zeit verbraucht sich auch dieses Muster - selbst wenn man eingestehen muss, dass jeder Track für sich betrachtet wirklich überzeugt.



Doch "Illusions" gehört zu den Platten, die wegen ihrer schematischen Vorgehensweise irgendwann deutlich Spannung abbauen. MILES BENEATH liefert zwar verlässlich, würde sich aber einen großen Gefallen tun, wenn man das Strickmuster mal kurzzeitig durchbricht und mit neuen Ansätzen auch neue Frische reinbringt. Songs wie 'Thicker Than Water' und 'Now Or Never' mögen mit ihren Hooklines dennoch überzeugen und der Wechselgesang in 'Ajna' gehört auch zu den brauchbaren Argumenten dieser Scheibe, aber am Ende bleibt eben immer noch ein "aber" - und das kann die Band künftig nur ausräumen, wenn man das festgesteckte Vorgehen erweitert und sich in kreativer Hinicht noch etwas weiter aus dem Fenster lehnt. Mit fetter Produktion und tollen Melodien verfehlt "Illusions" zwar gewissermaßen seine Wirkung nicht, aber die Verschleißgefahr ist nicht abzustreiten und belastet das erste Album mehr als man sich wünschen würde.



Anspieltipps: Ajna, Illusions