Ein verkanntes Meisterwerk!

Ich muss ehrlich zugeben: Als "Hourglass" zur Jahrtausendwende erstveröffentlicht wurde, habe ich die Klasse dieses Meilensteins nicht schätzen lernen können. Seit knapp zwei Dekaden steht die Platte nun schon im Regal, wurde anfangs nur mal kurz begutachtet, dann aber nicht mehr wiederholt aufgelegt, weil die übrigen Projekte von Mastermind Ralph Santolla (DEATH, DEICIDE, OBITUARY) irgendwie spannender klangen als das Signature-Album seiner einzigen eigenen Band.

Mit der Neuauflage von "Hourglass", auf der die kompletten Sessions abgebildet sind, muss ich nun mit großem Erstaunen feststellen, wie sehr ich dieser Scheibe in all den Jahren Unrecht getan habe. Denn aus ziemlich vielen, heuer leicht nachvollziehbaren Gründen ist MILLENIUM anno 2000 eines der besten Hardrock-Alben in der neueren Geschichte des Genres gelungen. Und diese späte Erkenntnis macht mich dann doch sehr baff.



Insofern fällt es dann auch schwer, den vielen Vorzügen der zehn Originaltracks in einer Prioritätenliste gerecht zu werden, denn letztendlich sind es so viele geniale Zutaten, die hier zusammenkommen, dass der exakte Schwerpunkt gar nicht konkreter benannt werden kann. Natürlich steht die überwältigende Performance von Jorn Lande ganz oben und gehört bis heute zu den persönlichen Sternstunden des norwegischen Sängers. Was Lande in Nummern wie 'Superstar' und 'Rocket Ride' abliefert, ist schlicht und ergreifend Referenzklasse, wobei hier nur exemplarisch zwei der stärksten Kompositionen genannt seien. Dann müssen wir über das Keyboardspiel des legendären Don Airey reden, der analog zu seiner jüngeren Arbeit bei DEEP PURPLE hier versteht, wie man auch an den Tasten den Unterschied maachen kann. Und die Gitarrenarbeit? Der absolute Wahnsinn. Bluesige Parts in 'I Will Follow', fantastische Leads in 'Wheels Are Turning', monumentale Melodien im Titelsong, und so weiter, und so fort. Eigentlich will man nur staunen, sollte die Schockstarre aber nicht zu sehr ausleben, da man sonst wieder die nächsten Details verpasst, mit denen sich "Hourglass" abheben kann.



Und wer diese Details begutachtet, wird in der Neuauflage einige Coversongs entdecken, die man in der Premiumsession gleich noch mitgenommen hat - Mr. Santolla hat sich zumindest nicht nehmen lassen, dieses Line-up zum Äußersten zu treiben, und dazu gehören dann auch die tollen Varianten von SWEETs 'Love Is Like Oxygen' und RAINBOWs 'I Surrender' neben weiteren Stücken von MSG und JEFFERSON STARSHIP. Kann man da noch mehr verlangen? Ja, vielleicht eine MILLENIUM-Reunion zum 20-jährigen Jubiläum. Denn wenn man aus heutiger Sicht anschaut, was die Band in dieser Besetzung zustande gebracht hat, ist kaum nachzuvollziehen, dass das "Hourglass"-Konzept nicht mit den gleichen Leuten fortgeführt wurde. Der Re-Release verdeutlicht noch einmal den Stellenwert dieser Platte und macht Ignoranten wie mir selbst Beine. Denn wahrscheinlich gab es im Jahr 2000 kein Album, das diesen Klassiker ausstechen konnte. Absolut episch!



Anspieltipps: Hourglass, Rocket Ride, Wheels Are Turning, Masquerade