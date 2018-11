The Great Divide

The Great Divide

Einfach noch nicht auf dem richtigen Level!

MILLENNIAL REIGN streift auch auf ihrem dritten Longplayer nicht den Charakter einer typisch italienischen Power-Metal-Combo ab, obschon das Quartett um das letzte verbliebene Gründungsmitglied Dave Harvey ihren Heimathafen in den Staaten hat. Doch der Eindruck, dass die Jungs sich ausgiebig mit dem Material von LABYRINTH und Co. beschäftigt haben, prägt auch den neuen Longplayer "The Great Divide" - im positiven sowie im negativen Sinne.

Denn wo die Grundarrangements grundsätzlich wirklich in Ordnung sind und gelegentlich auch auf Einflüsse von QUEENSRYCHE schließen lassen, ist die Performance bestenfalls solide. Vor allem Frontmann Travis Wills bestätigt die italienischen Verhältnisse und knödelt sich ziemlich bemüht durch seine Parts, hat aber eben nicht das Volumen, das die Tracks gerade in den anspruchsvolleren Passagen verdienen. Im Gegensatz dazu verarbeitet Gitarrist Harvey einige spannende Ideen und kann mit seinem Riffing auch die Keyboards ersetzen, die man vorab schon ausgespart hat. Potenzielle symphonische Begleitmusik ist daher auch außen vor, und das beschert der neuen Platte dann auch gleich wieder ein paar Plsupunkte.

Doch auch wenn "The Great Divide" sich bei der Wetteiferei um opulente Sounds angenehm zurückhält, ist das Ergebnis nur knapp über dem Durchschnitt. Das Songwriting bietet kaum Eigenständiges, die Melodien zünden auch nur mit viel Fantasie, und mangels charakteristischer Alleinstellungsmerkmale und prägender Hooklines hält sich die Begeisterung gerade im Schlsusspurt arg in Grenzen. MILLENNIAL REIGN hat sicherlich einige schätzenswerte Qualitäten, schafft aber auch im dritten Anlauf nicht den Sprung in eine höhere Liga. Und damit sind die Leben dieser jungen Combo langsam aber sicher aufgebraucht...