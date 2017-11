Kraftvolles neues Album der gestandenen Briten

Gegründet wurde diese Formation mit dem in jener Zeit wohl noch futuristisch klingenden Namen MILLENNIUM 1982 im britischen Billingham. Zwar schaffte es die Band damals nicht wirklich groß rauszukommen, das selbstbetitelte, auf Guardian Records zwei Jahre später veröffentlichte Debütalbum brachte der Truppe allerdings zumindest einen verdammt guten Ruf in eingeschworenen Fan-Kreisen ein.



Besagter Dreher brachte als Re-Release 2014 auch den Stein abermals gewaltig ins Rollen, denn die an sich 1988 aufgelöste Band sollte schon bald darauf einen Neubeginn wagen und legte mit "Caught In A Warzone" 2016 ein motiviertes, ambitioniert klingendes zweites Album vor, das zwischenzeitlich nahezu drei Dekaden in den Archiven schlummerte.



Mit von der Partie waren zu jenem Zeitpunkt bei MILLENNIUM die schon in den 80ern beim Unternehmen aktiven Dave Hardy (dr.), Steve Mennell (guit.) und der zwischenzeitlich (und immer noch!) bei TORANAGA aktive Sänger Mark Duffy, sowie die beiden Neuzugänge Andy Fisher (b.) und Will Philpot (guit.). Da auch die ersten Live-Gigs (u.a. beim renommierten, einschlägigen "Brofest") wieder sehr erfolgreich verlaufen waren, entschloss sich Mark das Unterfangen weiterhin mit Volldampf zu betreiben, musste jedoch in weiterer Folge abermals neue Mitstreiter rekrutieren, da sich sowohl Steve als auch Dave aus gesundheitlichen und diversen anderen privaten Gründen nicht mehr auf professionelles Musikmachen einlassen konnten.



Kein Thema für den überaus ambitionierten Vokalisten, der in Drummer Darren Moore und Gitarrist Louis Astbury recht rasch Ersatz finden konnte und MILLENNIUM ins "Ritual Studio" im britischen Darlington lotste um die inzwischen angefallenen neuen Songs einzuspielen. Elf Stück sind es insgesamt geworden, wobei das mystisch-atmosphärische 'The Spell' eine Ausnahme darstellt, klingt es doch eher nach einer Einleitung des Titelstracks und verfügt auch nur über knapp 40 Sekunden Spielzeit. Ansonsten gibt es in üblicher Länge von dreieinhalb bis fünfeinhalb Minuten vorgetragene Tracks, allesamt nach traditioneller Machart angelegt.



Die geballte Dosis Heavy Metal die uns MILLENNIUM vor den Latz knallt, weiß sowohl durch feine, melodiöse Kraft-Pakete ('False Reality', 'The Calling') mit mehr als nur dezenten IRON MAIDEN-Referenzen zu gefallen, als auch durch geradlinig angelegte Nackenbrecher mit Anleihen bei JUDAS PRIEST. Dass es ab und an auch in Richtung Power Metal tendierende Tracks (wie etwa den Vorschlaghammer 'Rise Above') zu hören gibt, scheint durchaus Mark Duffy zuzuschreiben zu sein.



Denn auch wenn "Awakening" ein in Summe eindeutig in der NWOBHM fundamentiertes Werk geworden ist, tragen das mitunter gehörige Vortragstempo sowie der immer noch ausdrucksstarke und kraftvolle Power/Thrash-Gesang viel zur heftigen Metal-Schlagseite dieser Scheibe bei.