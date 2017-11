Der zweite Geniestreich des einstigen TNT-Fronters!

Dass Tony Mills seiner Anstellung bei TNT keine Träne mehr hinterherweinen muss, zeigt wohl der momentane Werdegang der einstigen Hardrock-Institution aus dem hohen Norden. Während es bei den Norwegern nämlich Schritt für Schritt nach unten geht, lebt ihr einstiger Frontmann in seinem Soloprojekt neu auf und beweist nun auch im zweiten Versuch, wie befreiend die Abnabelung sich auf sein kreatives Dasein ausgewirkt hat.

Schon "Over My Dead Body" war ein Hammeralbum mit ausgezeichnetem Songmaterial, dem sein Nachfolger in wirklich gar nichts nachsteht. "Streets Of Chance" ist zwar nicht mehr ganz so verspielt und im Großen und Ganzen deutlich kompakter, aber dennoch vollgepumpt mit großartigen Melodien, starken Hooklines und wunderbaren Singalongs - oder kurzum: Mit all den Attributen, die Mills bei TNT schon länger nicht mehr parken durfte. Stücke wie 'When The Lights Go Down' und 'When We Were Young' strotzen derweil nur so vor Energie und Leichtigkeit, während ruhigere Stücke wie 'The Art Of Letting Go' und 'Dream On' in einem anderen Kontext noch einmal hervorheben, was für ein fantastischer Sänger hier am Werk ist.

Zuletzt punktet "Streets Of Chance" auch mit einer sehr voluminösen Produktion, die den vermeintlichen 80's-Hardrock ins Hier und Jetzt teleportiert, Freunde des goldenen Jahrzehnts aber ebenfalls sofort packt, weil die Songs durchweg überzeugen. War "Over My Dead Body" schon ein deutliches Indiz dafür, dass Tony Mills mit viel Optimismus in die Zukunft blickt, bestätigt der neue Silberling lediglich all die Qualitäten, die vor zwei Jahren schon für Begeisterung sorgten. "Streets Of Chance" ist demnach ein absolutes Muss für Liebhaber melodischen Hardrocks und fraglos eine der besten Scheiben der kompletten Saison 2017!



Anspieltipps: Storm Warning, When We Were Young, When The Lights Go Down