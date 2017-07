Träumerisch schöne Melodien im Mainstream-Outfit

MILS versteht sich selbst als Elektro-Rock-Projekt und kann diese Stellungnahme auch mit einer Reihe elektronischer Spielereien unterlegen, doch im Großen und Ganzen orientiert sich die Truppe um Aushängeschild und Frontdame Mélodie an den Gepflogenheiten des Mainstreams und arbeitet dementsprechend auch relativ massentauglich - ohne dass dies jetzt verwerflich wäre.



Doch man sollte wissen, dass ein Interesse und eine mögliche Investition in die neue EP der Franzosen gleichzeitig auch bedeutet, eine etwas verträumtere Variante von PARAMORE zu erlangen, vielleicht GARBAGE mit Loops und Samples zu erleben und WITHIN TEMPTATIOn in der leicht entschlackten Form zu hören - oder eben eine Kombination aus alldem.



Doch so sehr man sich mit Vergleichen bemüht, so schön ist am Ende auch das Ergebnis dieser noch nicht lange bestehenden Kollaboration. "We Fight / We Love" beinhaltet fünf echte Ohrwürmer, die mal melancholisch, mal aber auch sehr energisch mit Hooklines um sich feuern. Das Material ist gut, manchmal sogar richtig stark, und selbst wenn man immer wieder den Fühler Richtung Charts ausrichtet, kann man MILS nicht verurteilen, sich der Masse unterzuordnen - obschon sie die Zielgruppe bleibt. Bei gutem Songwriting, wie es auf dieser EP geboten wird, sind derlei Aspekte nämlich immerzu zweitrangig. Von daher: Einfach mal reinschnuppern und vielleicht auch mal kurz mit MILS und Mélanie wegträumen!



Anspieltipps: Come Home, Strange Night