Gutes Jubiläumsalbum, wenn auch mit Schwächen.

Knapp neun Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal von der Band MINAS MORGUL gehört habe. Damals erschien "Schildfront", eine Split-EP mit VARG. Jetzt, im Dezember 2017, erscheint mit "Kult" das sechste Studioalbum der Brandenburger, die dieses Jahr bereits ihr 20-jähriges Bandjubiläum feiern.



Im Gegensatz zu VARG ist sich MINAS MORGUL über die Jahre musikalisch treu geblieben. Auf "Kult" regiert tiefschwarzer Pagan Metal. Und das sechste Album der Band kann tatsächlich für die Band und ihre Fans zum Kult werden. Songs wie der Titeltrack, 'Leere' und das überragende 'Abschied' sind einfach richtig gute Songs. Aber für das ganz große Album hätte der Sound etwas stärker sein dürfen (die Snare geht einem in einigen Knüppel-Passagen recht schnell auf die Nerven) und die cleanen Vocals in 'Ein Teil Von Mir' und (zum Glück nur kurz) in 'Abschied' sind teilweise so schief, dass man einfach nur weiterdrücken will. Was echt schade ist, denn musikalisch hat 'Ein Teil Von Mir' ebenfalls einiges zu bieten.



MINAS MORGUL liefert mit "Kult" ein mehr als ordentliches Album ab, das leider auch seine Schwächen hat und daher nicht auf ganzer Linie überzeugen kann. Aber trotz der Schwächen macht "Kult" Spass und wird die MINAS MORGUL-Fans sicherlich nicht enttäuschen.