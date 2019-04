Musik wie ein Marvel-Comic.

Manchmal will man beim Auswählen der Rezi-Scheiben einfach mal gucken, was es da draußen so alles gibt, und Spaß haben. Da stößt man eben auch mal auf eine spanische Band, die mit drei Sängern und spanischen sowie deutschen Vocals einen auf RAMMSTEIN meets EVANESCENCE macht. Auf den Bandfotos mit schwarzen Lederklamotten und Dreck im Gesicht wirken sie wie böse Gestalten aus einem Marvel-Comic. Ja, sie wollen Aufmerksamkeit. Sie sollen sie bekommen.



Die Musik klingt dann auch gleich exakt so, wie man sie erwartet. Wer nun allerdings einen Verriss verlangt, den muss ich leider enttäuschen. Ich finde, als Metal-Band darf man ruhig ein schrilles Image haben, und rein musikalisch kann ich MIND DRILLER auch nichts ankreiden. Sie verstehen ihr Handwerk und schaffen es tatsächlich, die musikalische Essenz von sowohl RAMMSTEIN als auch EVANESCENCE zu reproduzieren. Oder sagen wir mal so, die Suche nach Versatzstücken der erfolgreichsten Tracks beider Bands erfolgt bei MIND DRILLER äußerst erfolgreich, hehe. Macht mir aber nix, denn den amtlichen, fetten, modernen Klang, den solche Mucke zum Wirken braucht, hat man auch hingeschraubt bekommen.



Grobe Fouls gibt es bestenfalls bei den Texten, herrje, vor allem bei den deutschen: "Ich habe Angst, in meinem Kopf, ich laufe Amok". Oder "schlecht, schlecht, schlecht, ist dass korrekt? Wir zerstören unser Herz". Da will man bisweilen mit dem Kopf gegen eine Wand schlagen. Äh, ich meine natürlich headbangen. Denn mit dem spanischen Akzent ist das fast schon wieder lustig, manche würden gar sagen: "kultig".



Sagen wir mal so, ich würde verstehen, wenn man MIND DRILLER in die Tonne kloppt, aber ich finde sie einfach zu cool, als dass sie meinen eh nicht vorhandenen guten Geschmack beleidigen könnten. Und so ne Dreiviertelstunde live auf einem Festival fände ich das vielleicht auch knorke. Millionen Menschen mögen Marvel-Comics und Popcorn-Kino, warum also nicht auch MIND DRILLER? 'Ritual', 'Rotten' oder 'Involution' sind wirkungsvolle Songs mit Drive und Punch. Ich kann nicht anders, ich find das gut.