Entschlossen zum Erfolg<br />

Vor ein paar Tagen feierte MIND-MAZE-Gitarrist Jeff den fünften Bandgeburtstag und ich war ziemlich verdattert, dass es diese Band erst seit so kurzer Zeit gibt. Ja, ich habe mir damals das Debüt "Mask Of Lies" kurz nach Erscheinen gekauft, doch irgendwie dachte ich, das wäre schon deutlich länger her und das aktuelle Album "Resolve" klingt so rund, so professionell und ausgefeilt, dass man hier eine deutlich erfahrenere Band vermuten würde. Mit drei Alben in fünf Jahren hat sich die Band jedenfalls ihren eigenen Sound erarbeitet, der als leicht progressiver Melodic Metal mit tollem Gesang von Jeffs Schwester Sarah eigentlich eine Menge Freunde finden sollte.



Auf "Resolve" bietet MIND MAZE uns dieses Mal ein Konzeptalbum, in dem verschiedene Schicksalsschläge aus dem persönlichen Umfeld verarbeitet werden und das trotz dieser eher düsteren Thematik ein durch und durch positives Signal setzt. Dabei liegen die Stärken der Band klar bei den Melodien, sowohl bei den Gitarren als auch beim Gesang. Hier setzt die Band voll auf Nachhaltigkeit, allzu platte Refrains sucht man vergebens, dafür gibt es Kehrverse, die man irgendwann nicht mehr aus dem Ohr bekommt, wie in der ersten Single 'Sign Of Life', die wohl als einer der griffigsten Songs durchgeht. Die einzelnen Lieder fließen sehr gut ineinander, die Arrangements insgesamt sind top und die Produktion räumt allen Instrumenten ausreichend Platz ein. Die Keyboards werden Songdienlich eingesetzt und kleistern zu keiner Zeit die Gitarren zu, was ja in diesem Genre nicht immer der Fall ist.

Letztendlich ist "Resolve" schlicht ein durch und durch starkes Stück melodischen Metals geworden, bei dem jedes Detail genau passt, jedes instrumentale Kabinettstückchen songdienlich ist, jede Melodie sauber ausgearbeitet wurde und das Freunden europäischen Power Metals und Prog Metals der Marke EVERGREY mehr als gut gefallen dürfte.



MIND MAZE ist klar eine der vielversprechendsten jungen Bands in diesem Genre und es wird höchste Zeit, dass die Truppe endlich ihren Weg nach Europa findet, um auch hierzulande live zu zeigen, was sie so drauf hat. Mit einem Album wie "Resolve" in der Hinterhand wäre der perfekte Zeitpunkt und ein größeres Publikum verdient die Band sowieso. Also: Freunde emotionaler, melodischer Metalkunst, geht hin und kauft dieses Album!