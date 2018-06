The Strife Of Love In A Dream

Sperriger Synthie-Stoff - spannender Synthie-Stoff

Dass bei MIRACLE schon mal häufiger der Stoff von NEW ORDER auf den Plattenteller gekommen ist, dürfte so sicher wie das Amen in der Kirche sein. Aber auch andere wegweisende Synthie-Bands wie JOY DIVISION und DEPCHE MODE haben ihren Einfluss auf den Stoff des neuen Albums geltend machen können, wenngleich all diese Referenzen letztlich nur entfernte Verwandte von "The Strife Of Love In A Dream" sind. Die Briten sehen sich nämlich durchaus als experimentelle Band, die sich eher einem Soundtrackprojekt widmen mag, als die großen Bühnen zu bedienen - und was das betrifft, ist MIRACLE hier auch auf einem ganz ordentlichen Weg.



Zunächst gilt es jedoch erst einmal, die Hörerschaft zu gewinnen, und das dürfte mit einem Song wie 'The Parsifal Gate' ungleich schwerer sein als mit jedem einzelnen Track aus dem Katalog von Gahan und Co. MIRACLE eröffnet extem sperrig, spinnt seltsame Klangsequenzen zu einem schwerfälligen Synthie-Track zusammen, hinterlässt dabei aber nichts Bleibendes, das den Einstieg ins neue Album zumindest partiell erleichtern könnte. Doch der Opener ist mit seiner konfusen Haltung allein auf weiter Flur und wird in der Folge von einigen melancholischen Dark-Wave-Kompositionen abgelöst, in denen die Briten den Minimalismus leben, auf Effekte und pompöse Ausgestaltungen vollends verzichten und die spärliche Elektronik unabhängig von allem anderen wirken lassen. Dies ist zwar mutig und birgt gewisse Gefahren, wird aber in keinem einzelnen späteren Song irgendwie langweilig, weil die kleinen Wellenbewegungen innerhalb der Tracks immer wieder für spannende Kehrtwendungen sorgen und selbst das vergleichsweise schlichte 'Angelix' in einen überzeugenden Beitrag umwandeln.

Trotzdem darf nicht unerwähnt bleiben, dass "The Strife Of Love In A Dream" aufgrund seiner meist eigensinnigen Arrangements und seiner grundsätzlich doch recht ungewöhnlichen Ausstrahlung nicht jedem Synthie-Liebhaber gefallen wird. Und dennoch sollte man als einschlägiger Konsument mal ein Ohr riskieren, denn irgendwie hat die Scheibe was.



Anspieltipps: Night Sides, Dreamours