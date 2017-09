Eine tödliche Salve im Dauerfeuermodus!

Neigt man dazu, MISANTHROPE MONARCH nach den ersten Takten ihres neuen Longplayers bereits als brachialere Elchtod-Variante abzustempeln, entwickelt sich "Regress To The Saturnine Chapter" im Laufe der 35-minütigen Beschallung zu einem ungemein vielseitigen Extrem-Metal-Album, das seinen Schwerpunkt sicherlich im Death Metal hat, darüber hinaus aber auch immer wieder einige stilistische Kreuzungen vornimmt, die der Band letztendlich auch einen angenehmen Anteil Eigenständigkeit verpasst.



Zunächst jedoch böllert die Truppe aus dem Ruhrgebiet in bester DEW-SCENTED-Manier im Eiltempo vorwärts und nagelt ein paar tödliche Thrash-Salven in die Lauscher, die mit so viel Wucht und Entschlossenheit dort ankommen, dass blutende Ohren schnellstens gesichert sind. Doch bevor man Erste Hilfe leisten kann, überrascht MISANTHROPE MONARCH mit einigen hymnischen Passagen, verschiedensten, dezent angedeuteten Melodiephasen und partiell sogar Anklängen aus dem Black-Metal-Sektor - zumindest was die atmosphärischen Parts in eher langsameren Stücken wie 'Dispelled' und 'The Omega Embrace' angeht.



Wichtig ist aber vor allem, dass die Jungs sich ihre Unberechenbarkeit bis zuletzt bewahren und "Regress To The Saturnine Chapter" immer wieder mit überraschenden (auch stilistischen) Wendungen daherkommt, so dass die Intensität problemlos bis ins Finish gehalten wird. Brecher wie 'Trail Of The Heretic (Maleficium)' und 'Black Sirens Lurking' sorgen derweil dafür, dass die Brutalität ebenfalls auf höchstem Niveau bestehen bleibt und Verschnaufpausen eher Wunschdenken bleiben. Sehr stark!



Schlussendlich ist "Regress To The Saturnine Chapter" ein wunderbarer Full-Length-Einstand für die Combo aus Oberhausen, die den Support der Wacken Foundation nicht umsonst erhalten hat und dementsprechend auch produktionstechnisch Akzente setzen kann. Diese Scheibe hat Eier und vor allem auch den Punch, so manchem Nacken derbe Strapazen zuzumuten. MISATHROPE MONARCH muss man fortan auf dem Zettel haben!



Anspieltipps: Crushing The Unbeliever, Black Sirens Lurking, Trail Of The Heretic (Maleficium)