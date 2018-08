Reißerischer, melancholischer Prog-Black-Metal

BORKNAGAR - mit dieser Band verbindet MISANTHROPIC RAGE zumindest beim Songwriting eine ganze Menge. Vielleicht teilen die beiden Polen nicht die gleichen heidnischen Ansichten bzw. haben sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht die gleichen Wurzeln, doch wenn es darum geht, anspruchsvolles Material zu komponieren, darin eine Menge Melancholie zu verankern und zuletzt auch die avantgardistische Tonkunst nicht ganz auszuschließen, ist die Truppe aus Minsk Mazowiecki völlig auff der Höhe und spricht eine Zielgruppe an, die zwischen den vielen puristischen Old-School-Releases nur noch selten wirklich wertigen Stoff geliefert bekommt.

Und MISANTHROPIC RAGE liefert in vollem Umfang, geistert nicht müde und einspurig durch das finstere Genre, sondern bedient sich bei so vielen Nebenzutaten, sodass "Igne Natura Renovatur Integra" zum allumfassenden Düsterwerk mit einer großen Schippe unterschiedlichster Emotionen avanciert. Selbst Freunde der Gothic-lastigen Materie dürften hier und dort ein paar ansprechende Noten finden oder können sich einfach von diesen tollen Gesangsharmonien mitreißen lassen, während das Böse im Hintergrund lauert und die Zugehörigkeit zum Black-Metal-Segment trotz all der verschiedenen Ausflüge sichert.



Letztendlich ist dieses Album ein wahres Prachtstück im progressiv geformten, schwarzen Sound, beeinflusst von zahlreichen, teils auch divergierenden Faktoren, die MISANTHROPIC RAGE jedoch sehr harmonisch zusammenfügt, ohne den Pfad der finsteren Tugenden dafür verlassen zu müssen. Wer BORKNAGAR liebt, wird auch in den neuen Silberling dieser Polen vernarrt sein - denn auch "Igne Natura Renovatur Integra" ist ganz, ganz großes Ohrenkino!



Anspieltipps: Call All Your Angels, The Hammer And The Nails, The Truth Shall Be Told