Moderner, düsterer Thrash Metal aus Süddeutschland.

Bereits seit Gründung des Labels im Jahre 2014, als El Puerto Records mit der Veröffentlichung ihres WITCHBOUND-Debüts "Tarot's Legacy" ein Traumstart nach Maß gelang, verfolge ich nunmehr sehr interessiert und aufmerksam, was im kleinen, beschaulichen Gerstetten so alles vor sich geht. Es ist schon beachtlich, in welcher Regelmäßigkeit das Piratenlabel mit qualitativ hochwertigen Veröffentlichungen aus den unterschiedlichsten Metal-Genres aufzuwarten weiß. Unter ihren aktuell im El-Puerto-Hafen angelegten Bands tummeln sich unter anderem mittlerweile namhafte Künstler wie David Reece von SAINTED SINNERS (Ex-ACCEPT, Ex-BONFIRE) oder Chuck Garric von BEASTÖ BLANCÖ (ALICE COOPER).

Man spürt förmlich die Begeisterung aller dort beteiligten Mitarbeiter, die ihre Arbeit mit so viel Enthusiasmus und Herzblut ausführen und dazu über den in diesem Business unabdingbaren Sachverstand verfügen. Ich bin mehr als gespannt, welche Schätze die emsigen Piraten im Laufe der Jahre noch so an Land ziehen. Eine ihrer neuesten Eroberungen nennt sich vielversprechend MISSION IN BLACK, deren aktuelles Album "Anthems Of A Dying Breed" mir nun hier zur Besprechung vorliegt. Die Süddeutschen spielen eine gelungene Mischung aus modernem, groovig vorgetragenem Thrash Metal, den sie mit einer Ecke traditionellem Metal garnieren, der vor allem bei der Gitarrenarbeit bestens zur Geltung kommt.

Dem Ganzen wird in Form ihrer hübschen Frontlady Becky Gaber königlich die Krone aufgesetzt. Die studierte Musiktherapeutin überzeugt dabei sowohl mit brutalen Growls als auch mit fabelhaftem, kraftvollem Klargesang. Ohne einen gewissen Masterplan in der Tasche begann die bereits 2010 gegründete Band ihr Songwriting, wobei hierbei größter Wert auf Bauch- anstatt Kopfentscheidungen gelegt wurde, wie Schlagzeuger Andy "Black" Flache im Infoschreiben verlauten lässt. Dies hört man der Scheibe, die von Andy Classen zudem mit einer passenden Produktion versehen wurde, auch deutlich an. Mit dem aktuellen Video-Clip zu 'Welcome To The Apocalypse' kann sich der interessierte Hörer ein mehr als passendes Bild über die musikalische Ausrichtung der Band machen, da der Song sehr repräsentativ für das gesamte Album steht.

Wechselgesang ist im heutigen Metal-Genre nicht mehr unbedingt eine Besonderheit. Wenn dieser jedoch von einer Person so professionell und gegensätzlich dargeboten wird wie hier im vorliegenden Fall, darf durchaus von etwas Besonderem die Rede sein. Ihre Growls keift die blonde Rastamähnen-Trägerin so giftig und aggressiv in die Runde, dass einem fast schon das Fürchten kommt. Im krassen Gegensatz dazu erinnert ihre kraftvolle Klarstimme immer wieder an Kimberly Goss, die einst für die finnischen SINERGY ihre Stimmbänder gekonnt in Lohn und Brot zu stellen vermochte.

Als Anspieltipp sei außer der erwähnten Video-Auskopplung nicht nur aufgrund seines Textes auch unbedingt 'Oceans Of Blood' ans Herz zu legen, welcher mit seiner inhaltlichen Aussage nicht nur auf die Bedrohung unserer Meeresbewohner hinweist, sondern sich auch musikalisch etwas von den anderen Kompositionen abhebt. MISSION IN BLACK ist mit "Anthems Of A Dying Breed" ein modernes, düsteres Metal-Album gelungen, das durch jede Menge Hooks und Melodien zu überzeugen weiß und für scheuklappenfreie Zuhörer der härteren Gangart wärmstens zu empfehlen ist.