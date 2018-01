Endlich mal wieder Klartext

Als Freund gepflegter Deutschpunk-Töne musste man in den letzten Monaten ordentlich einstecken; die Szene hat ihr Zwischenlager längst im Mainstream aufgeschlagen und produziert immer noch tausende FREI.WILD-Plagiate, die mit plakativen Texten, übertriebenem Pathos und ziemlich einfallslosen Songideen für Furore sorgen wollen - und am Ende im gleichen Sack landen wie ihre durchschnittlichen Kollegen. Was der Sektor noch mal braucht, ist ein räudiges, dreckiges, gemeines und doch eingängiges Album, zu dem der Pogo sich noch mit Begeisterung tanzen lässt. Und genau hier kommt dann MISSSTAND ins Spiel.



Das Trio hat auf "Die netten Jahre sind vorbei" bereits zeigen können, dass ihr fantastischer Erstling keine Eintagsfliege war, setzt mit "I Can't Relax In Hinterland" aber noch mal ordentlich einen drauf. Die ruppige Vorgehensweise ist geblieben, Gesellschaftskritik gibt's erneut mit intelligentem Wortwitz, und für starke Singalongs in höchsten Temporegionen ist ebenfalls großflächig gesorgt - was will man da noch mehr? Wo Acts wie UNBELEHRT und SEHNSUCHT zuletzt noch Deutschrock zum Abwinken komponierten, legt MISSSTAND mit einem intensiven Energievorstoß Salz in die Wunde einer angeschlagenen Szene, die definitiv mehr solche Truppen benötigt, um ihr Dasein langfristig wieder zu stabilisieren. Songs wie 'Hinterland', 'Im Dreck', 'Glaube? Lieber Hoffnung' und 'Keine Liebe für dein Scheissland' legen den Nährboden aus, auf dem die drei Herren dann ziemlich souverän die Saat einholen können. Verdammt noch mal so, ja, so dreckig muss deutschsprachiger Punk klingen!



"I Can't Relax In Hinterland" macht sich für den Stamm der Szene-Verfechter daher auch unverzichtbar, zumal die Platte direkt im dicken Package daherkommt. Die erste Auflage beinhaltet gleichzeitig auch das letzte Album der Jungs aus Österreich (ja richtig, die Jungs stammen gar nicht aus unserer Republik) und bringt somit die absolute Vollbedienung in Sachen MISSSTAND - saubere Arbeit!



Anspieltipps: Hinterland, Keine Liebe für dein Scheisssland, Im Osten nichts Neues