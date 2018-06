Free Me Of The Sun

Schnörkelloser Doom

Mit dem klassischen Doom eher epischer Prägung ist es so eine Sache, er wird von erstaunlich wenigen Bands heute noch gespielt. Ja, selbst Genregötter wie CANDLEMASS oder SORCERER versetzen ihren Sound in jüngerer Zeit mit Elementen wie Orgeln oder flotterem Power Metal, um ihn weniger trocken, ungläubige und Banausen würden sagen dröge, zu gestalten. Da ist eine Band wie MIST aus Slowenien geradezu erfrischend, die auf "Free Me Of The Sun" extrem reduziert und langsam zu Werke geht.

Nein, hier gibt es keine Abwechslung, keine Ausbrüche aus dem Genrekorsett oder Experimente, hier gibt es zehn Songs lang Epischen Doom Metal ohne Kompromisse. Die Damen machen diesen Job inzwischen wirklich gut, was auf der ersten EP und bei einem Auftritt auf dem Hammer Of Doom kurz danach noch nicht abzusehen war, bei dem man noch sehr unsicher und holprig über die Bühne stolperte. Doch heuer ist die Band genau da, wo sie hingehört, in einem natürlichen und dennoch nicht zu dünnen Sound, mit Riffs, die zu jeder Zeit nach Schweden Anfang der 90er klingen und äußerst pathetischem, epischem Gesang.

Das Ganze lässt sich am ehesten mit dem jüngeren Epic Doom aus Polen vergleichen, mit Bands wie EVANGELIST oder MONASTERIUM, die ebenfalls diesen herrlich reduzierten Sound zelebrieren und gar nicht erst versuchen, diesen durch irgendwelche Spielereien irgendwie massenkompatibler zu machen. Was dem Album noch fehlt, um in höhere Notenregionen vorzudringen, sind ein, zwei wirkliche Hits, wie sie die Vorbilder dann doch auch zu ihren puristischsten Zeiten immer in der Hinterhand hatten und die man hier noch vergeblich sucht.

"Free Me Of The Sun" ist so natürlich eine Platte für Liebhaber und das ist auch gut so. Wer den guten alten Epic Doom liebt, der sollte daher dringend mal in Songs wie 'Disembody Me' oder auch den Titelsong hineinhören und dieser tollen Band aus Slowenien eine Chance geben, es lohnt sich in jedem Fall.