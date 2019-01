Gelungener Appetizer für das Debüt

Als Vorgeschmack auf das vor kurzer Zeit fertiggestellte und in Kürze zur Auslieferung anstehende Debütalbum, kredenzt uns die aus dem UK stammende Formation MATT MITCHELL & THE COLDHEARTS den Track 'Black Diamonds', der als Digital-Single gesondert veröffentlicht wird. Die Formation selbst ist zwar noch weitgehend unbekannt, nicht aber ihr "Vorstandsvorsitzender" Matt Mitchell.



Der war vor anderthalb Dekaden als Sänger bei PRIDE aktiv und konnte mit diesem AOR-Unternehmen erstmals auf sich aufmerksam machen. Danach schloss er sich FURYON an und war bemüht, auch dieser, im Grenzbereich von Hard Rock und Melodic Metal tätigen Band, seinen Stempel aufzudrücken. Durchaus mit Erfolg, denn es war auch seinem Gesangsbeitrag zuzuschreiben, dass die 2015er Scheibe "Lost Salvation" mehr als nur respektiert wurde.



Dennoch wurde diese Formation bald danach auf Eis gelegt und der offenbar zur Gattung der "Workaholics" zählende Matt tat sich bald darauf mit dem früheren LITTLE ANGELS-Gitarristen Bruce John Dickinson zusammen, um sich unter dem Banner COLOUR OF NOISE gepflegten, tief im Blues fundamentierten, Hard Rock-Klängen zu widmen. Da auch dieses Unternehmen nur von kurzer Lebensdauer war, beschloss Matt schließlich, es mit einem Solo-Projekt zu versuchen. Ganz auf sich allein gestellt wollte er aber offensichtlich auch nicht arbeiten, sondern scharte zunächst diverse Mitstreiter um sich, um fortan unter dem Banner MATT MITCHELL & THE COLDHEARTS Musik zu machen.



Die erste Single lässt annehmen, dass sich der aus Brighton stammende Sänger, Gitarrist und Komponist im klassischen, typisch britischen Hard Rock am wohlsten fühlt. Sollte die Nummer nämlich einigermaßen repräsentativ für das – hoffentlich bald – erscheinende Langeisen sein, sollten sich Fans von Bands wie THUNDER oder den bereits erwähnten LITTLE ANGELS den Namen dieser Formation unbedingt notieren. Sie werden mit dem Album nämlich auf jeden Fall viel Freude haben!