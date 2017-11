Ein kurzer Gänsehautmoment reicht schon aus...

Offensichtlich liegt es nicht in der Natur der Musiker von MITOCHONDRION, sich für längere Zeit im Studio zu verschanzen und epischere Werke einzuspielen. Die Kanadier haben in den letzten anderthalb Dekaden gerade einmal zwei vollwertige Platten eingeszimmert, wohingegen parallel mehrere EPs, Demos und Singles auf das Konto der Truppe aus Vancouver gehen.

Einer dieser Releases ist "Antinumerology", eigentlich schon anno 2013 als 7" in limitierter Auflage veröffentlicht, aufgrund der etwas größeren Nachfrage nun aber noch einmal neu aufgelegt. Die EP beinhaltet gerade einmal drei Tracks, fasst aber sehr gut zusammen, welchen musikalischen Kurs die Nordamerikaner in der Vergangenheit gefahren haben. MITOCHONDRION steht nämlich für eine etwas experimentellere Verbindung aus Doom und Death Metal, mischt gerne auch mal ein paar dezente Ambient-Elemente in die Kompositionen ein und erzielt durch diese kleinen Einschübe eine Intensität, die selbst in der Kürze der Zeit bemerkenswerte Effekte erzielt. Genre-Fans, die beim Genuss von 'Insummation' und 'Antinumerology' keine Gänsehaut bekommen, sollten jedenfalls eine verschwindend kleine Gruppe bilden, während der Rest mit großer Begeisterung wahrnehmen dürfte, dass sich auch in Kanada langsam eine Szene entwickelt, in der finstere Death-Metal-Combos einen immer größeren Raum einnehmen. Unter ihnen befindet sich mit MITOCHONDRION eine der besten und erfahrensten und hoffentlich auch eine, die ihre fleißigen Bemühungen auch in Zukunft fortsetzen wird, um weitere tolle Releases wie "Antinumerology" voranzuschieben!

Anspieltipps: Insummation, Antinumerology