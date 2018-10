Falsche Bescheidenheit?

MO LOWDA & THE HUMBLE. Klingt nicht nach Metal, oder? Nö, das ist eine Indie-Rock-Trio aus Philadelphia, das in den USA vor allem bei den digital hörenden Musikfans recht beliebt zu sein scheint. Aber auch live scheint sich die Band um den charismatischen Sänger/Gitarristen Jordan Caiola eine gutes Basis aufgebaut zu haben. Und ich muss sagen, die Musik hat was, so denn man mit dem einem gewissen Emo-Touch versehenen Gesang klar kommt. Das erinnert von der Intonation her ein wenig an die Isländer KALEO, auch wenn es Jordan im Vergleich doch noch etwas an Volumen fehlt.



Dennoch gehen die meisten Songs angenehm ins Ohr, wenn auch an vielen Stellen etwas unauffällig. Mitunter hat die Musik aber eine leichte Schrägie-Note und im Hintergrund wird immer wieder mit wundersamen Effekten gespielt. Mühe und Liebe zu Detail kann man MO LOWDA & THE HUMBLE also garantiert nicht absprechen, vor allem bei der Bass-Arbeit. Für größere Euphorie-Ausbrüche ist mir "Creatures" aber an manchen Stellen einfach doch noch etwas zu, ähem, bescheiden (was "humble" auf deutsch übersetzt bedeutet). Möglicherweise brauche ich hier noch den Live-Kick.