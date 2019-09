Gelungenes Live Album aus dem hohen Norden.

Der norddeutschen Bevölkerung wird ja gerne mal diese ganz eigene Gemütlichkeit nachgesagt, welche so gar nicht auf die aus dem Norden stammenden MOB RULES passen möchte. Die Truppe veröffentlichte im vergangenen Jahr mit "Beast Reborn" nicht nur das stärkste Studio-Langeisen ihrer bisherigen Karriere, sondern war auch mehr auf den Konzertbühnen Europas anzutreffen, als vermutlich im bandeigenen Proberaum. Diese Aufbruchsstimmung im Bandcamp nahmen die Jungs um Sänger Klaus Dirks also direkt zum Anlass, um nach ihrer bereits vierzehn Jahre zurückliegenden Veröffentlichung "Signs Of The Time – Live" wieder einmal die Aufnahmegeräte auf der zurückliegenden Tour fleißig mitlaufen zu lassen.

Dreizehn melodische Power-Metal-Stücke plus Intro enthält "Beast Over Europe" und fängt dabei die unbändige Live-Power der sechs Musiker vorzüglich ein. Dem Zuhörer bietet sich mit "Beast Over Europe" nun die Möglichkeit, mit ein paar Kumpels und ein paar kalten Bieren das Live-Feeling eines MOB RULES-Gig in den eigenen vier Wänden zu reproduzieren. Ein Großteil der sehr gelungenen Songauswahl stammt wie der Titel schon vermuten lässt natürlich vom letztjährigen Album "Beast Reborn", aber auch Band-Klassiker wie 'Black Rain', 'Hollowed Be Thy Name' oder 'Rain Song' wurden naturgemäß berücksichtigt. Aufgenommen wurde dabei in verschiedenen Locations in ganz Europa, was mich auch direkt zum einzigen kleinen Wermutstropfen dieser ansonsten großartigen Veröffentlichung kommen lässt. Durch das Fade-In und Fade-Out zwischen den Titeln geht meiner Meinung nach diese spezielle Live-Atmosphäre, die bei Aufnahmen eines einzelnen Konzertes oftmals entsteht, leider etwas verloren. Ich bin ja bekanntermaßen glühender Anhänger von Konzertaufnahmen, die ein einziges Konzert dokumentieren, wie beispielsweise OVERKILLs "Live In Overhausen" oder als jüngstes Beispiel RIOT V mit ihrem formidablen Album "Live In Japan 2018".

Dies bleibt aber auch tatsächlich mein einziger Kritikpunkt, da sowohl die Aufmachung mit jeder Menge Live-Bilder als auch die Produktion komplett zu überzeugen wissen. Mein äußerst geschätzter Kollege Frank Jäger und meine Wenigkeit durften uns letztes Jahr in Heidenheim selbst ein Bild von deren überragenden Live-Qualitäten machen, als diese zusammen mit BRAINSTORM den dortigen Lokschuppen zum Kochen brachten. Gut gemacht Jungs.