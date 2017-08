Fett groovende Outlaws

Aus Florida schickt sich dieses Quinett an, um die Welt mit seinem Sound zu erobern. Die Voraussetzungen dafür dürften verdammt gut sein, zumal die Mixtur überaus aktuell und zeitgemäß klingt und - zumindest in den USA - momentan auch schwer angesagt ist. MODERN DAY OUTLAW erweist uns nämlich mit einem variantenreichen und variablen Klangbild die Ehre und offenbart auf "Day Of Reckoning" ein stilistisches Spektrum, das sowohl Southern Rock in traditioneller Machart, als auch deutlich modernere, groovelastige Rock-Klänge heraushören lässt, wie man sie etwa von Formationen wie GODSMACK zu schätzen weiß.



Eine gehörige Portion Country-Rock rundet die Chose fein ab, wobei die Burschen diesbezüglich vor allem im Finale 'The Ride' in gewisser Weise auch ihre Zugehörigkeit zur Outlaw-Country-Bewegung bekennen, handelt es sich dabei doch um eine Nummer aus der Feder von David Allen Coe. Den Kerl kennt man in Metal-Kreisen seit seiner Kooperation mit dem unvergessenen Dimebag Darrell, Rex Brown und Vinny Paul unter dem Banner REBEL MEETS REBEL und ansonsten als einen der letzten echten "Outlaws".



In wie fern davon nun auch MODERN DAY OUTLAW profitieren kann, wird sich zwar erst herausstellen. Da der Groove der Nummern jedoch durchwegs mitreißend ist, die Band in Ron Brown zudem einen für derlei Klänge prädestinierten Sänger hat und mit 'Good Day To Die' neben dem erwähnten Cover ein weiterer potentieller Hit-Kanditat auf dieser EP verewigt ist, darf man annehmen, dass wir in Zukunft noch einiges von diesen "Outlaws" zu hören bekommen.