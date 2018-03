Out Of Control

Hardrock... Schweiz... 'nuff zaid...

Grob betrachtet sind die Jungs von THE MÖLES nicht mehr und eben auch nicht weniger als die nächste schweizerische Hardrock-Band, die mit deutlichen Einflüssen von Down Under in ihre Karriere startet. ROSE TATOO und AC/DC sind die Wegbereiter des Sounds, den die Truppe aus Laufen in erster Linie bemüht, doch im Vergleich zu den vielen Classic-Rock-Acts der belebten Alpenszene ist das Trio noch eine ganze Spur dreckiger unterwegs und nimmt gerne auch den Schwung von Acts wie AIRBOURNE oder das Vermächtnis eines gewissen Herrn Kilmister mit in die inspirative Liste.

Herausgekommen ist hierbei eine Platte, die zwar nicht die ganz großen Hits ansammelt, in Sachen Feeling, Rotz, Performance und Gitarrensounds aber schnell wieder jenen verlorenen Boden gutmacht, den man bei der Wahl der Hooklines auf der Strecke lässt. Frontmann Marc könnte zwar noch ein bisschen an seiner Stimme arbeiten, damit er auch mal ein paar schmutzigere Shouts hinbekommt, doch diesen vermeintlichen Makel kann THE MÖLES mit vielen lässigen Riffs, einer ganzen Palette packender Grooves und einer relaxten Attitüde ausgleichen, die selbst mancher Alternative-Kapelle noch richtig gut zu Gesicht stünde.

Sicher, hier und dort haben die Eidgenossen noch Naachbesserungsbedarf, doch die grundsätzliche Richtung stimmt. Mit einem ordentlichen Mix von Hausproduzent V.O. Pulver schießt "Out Of Control" angenehm druckvoll aus den Boxen - vielleicht ohne die ganz großen Momente, dafür aber mit einer gesalzenen Prise Rock & Roll!

Anspieltipps: Out Of Control, Going To The Mill