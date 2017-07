Gute Hardcore-Mischung aus Alt und Neu

Aus Belgien stammt ein junger Fünfer namens MOMENTS, der sich ganz der derben Körnermucke verschrieben hat. Und auf ihrer neuesten EP "Outlast" legen die Herren mit 'What If' ohne Umschweife los wie die Feuerwehr, ganz so, als wäre man direkt aus der Ostküsten-Straßenkämpferschule von HATEBREED und Konsorten hervorgegangen. Doch halt, ganz so einfach machen es uns die Belgier nicht: Schreihals Dries Monsieurs brüllt sich zwar ebenso kräftig die Seele aus dem Leib wie ein Jamey Jasta, gelegentlich flicht die Frontsau aber auch melodische Versatzstücke in ihren Schreigesang ein, und da auch gitarrenseitig immer wieder dezente Melodien unter die harschen Riffs gemischt werden, ergibt sich unterm Strich eine kernige Oldschool-Hardcore-Mischung mit modernen Elementen.



'What If' ist dabei die eher klassischere Prügeleröffnung, das folgende 'All It Takes' fällt nach einem ebenso brutalen Beginn dann schon beinahe in gefühlvolle Post-Hardcore-Gefilde, und das ungewöhnlich atmosphärisch beginnende 'Crossroads' entdeckt quasi im Vorübergehen auch noch den Melo-Death aus Schweden für sich. Von STICK TO YOUR GUNS über SCARRED BY BEAUTY bis hin zum IN FLAMES-Ausflug ist bei MOMENTS quasi alles dabei. Dabei bleibt die Band aber ihren Hardcore-Wurzeln treu, nutzt die zusätzlichen Elemente nur als sinnvolle Erweiterung und Auflockerung im Sound. Das führt dazu, dass ein 'Our Faults Our Failures' ebenso derbe in die Eingeweide drückt wie das Herz erschüttert. Der Abschluss des kompakten Fünf-Trackers 'House Of Habits' rockt aber in erster Linie wieder strack vorwärts, womit klargestellt wird, dass man sich bei MOMENTS trotz allem nicht allzu sehr von Herzschmerz-Gesäusel ablenken lassen will.



"Outlast" ist ein kurzweiliges, mitreißendes Scheibchen, vielleicht nicht hochgradig spannend, musikalisch aber schwer in Ordnung und ein gelungener Grenzgang über die engen Hardcore-Begrenzungen hinaus. Gegenüber den Brüdern im Geiste von STICK TO YOUR GUNS hat man bei MOMENTS durchaus die Nase vorne. Ob diese Gangart auf Albumlänge durchgängig spannend bleibt, bleibt aber noch abzuwarten.