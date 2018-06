Monumental!

Sechs Jahre für vier Tracks ist nicht die beste Ausbeute - zumindest unter rein quantitativen Gesichtspunkten. Schaut man dann aber mal, wie viele Details diese Belgier in ihr neues Album eingepflanzt haben und welche Früchte "IVIIV" schließlich trägt, muss man die Sache wieder deutlich relativieren. MONADS spielt nämlich nicht einfach nur Doom Metal, die Band zelebriert diesen Stil auch in seiner extremeren Ausprägung, gibt dem Material Zeit für kurze Experimentierphasen und installiert zusätzlich einige melodische Parts, die vielleicht nicht im ersten Durchgang haften bleiben, am Ende aber doch den bekannten GODGORY-Effekt bewirken. Denn das heroische Feeling der Schweden haben die Benelux-Doomster in allen Nummern dieser Platte mit Bravour adaptiert.

Es sind nämlich am Ende vor allem diese herausragenden, verschleppten Melodien, die "IVIIV" zu einer echten, epischen Messe machen. Ein kurzer Vorstoß, wie die Band ihn in 'Your Wounds Were My Temple' vornimmt, sei zwar auch erlaubt, dient aber auch nur dazu, die Spannung kurzzeitig zu lösen, bevor dann dieses elegante, monumentale Momentum in den Sound zurückkehrt und sich vor allem im abschließenden 'The Despair Of An Aeon' zu manifestieren weiß. Die Gitarrenarbeit ist schlichtweg fantastisch, die minimalistischen Riffs erzielen den maximalen Effekt, und wenn dann auch noch der Groove einsetzt und Mr. Polon seine Growls entfesselt, gibt es kein Halten mehr. Das ist Death/Doom der Extraklasse, und das gehört auch genauso honoriert!

Bei einer Gesamtspielzeit von knapp 50 Minuten bekommt die Band ausreichend Zeit, ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen, und diese Gelegenheit verpasst MONADS in keiner Sekunde. "IVIIV" ist die nächste Sternstunde in einem Genre, das gerade mit riesiger Wucht durch die Decke geht!

Anspieltipps: The Despair Of Aeons, Your Wounds Were Myy Temple