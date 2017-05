Kanadische Mongolen spielen europäischen Folk.

Dass stimmungsvoller, bisweilen auch tanzbarer Folk Metal lediglich aus Europa und Fernost stammen darf, ist ein Irrglaube, der sich in den letzten Jahren aber insofern bestätigt hat, dass jenseits des großen Teiches kaum etwas historisch Geprägtes in Angriff genommen wurde. In diesem Sinne sind die Musiker von MONGOL sicherlich Einzelkämpfer, die diesen Status aber gleich nutzen, um nicht den hundertsten Abriss über Wikinger, Kreuzritter oder ähnliche Gestalten aus der fernen Vorzeit zu zelebrieren. Stattdessen, Nomen est Omen, hat man sich mit den Sagen aus dem Reich der Mongolen auseinandergesetzt und auf der neuesten EP drei wirklich feine Folk-Tunes eingespielt, die auch in der knappen Zeit das große Spektrum des folkloristischen Metals abdecken können.



MONGOL orientiert sich löblicherweise auch nicht an den bombastischen Outputs solcher Acts wie ENSIFERUM und KALMAH, sondern bevorzugt den eher rauen Ansatz einer Band wie SKYCLAD. Der Sound ist erwartungsgemäß melodisch, doch ähnlich den Briten haben auch diese Kanadier nicht die größte Lust, banale Harmonien einzustreuen, sondern bevorzugen das Unterschwellige. Nichtsdestotrotz sind gerade 'The Mountain Weeps' und 'River Child' mit eine feinen Hooklines gesegnet, die sich nach und nach setzen und auch kleben bleiben.

Was MONGOL aber einfach auszeichnet, ist ein relativ unverbrauchter Ansatz, der sich zwar aus unzähligen vertrauten Parallelen zusammensetzt, am Ende aber nicht jene naive Ausstrahlung hat, die so manche nordeuropäische Kapelle ihr Eigen nennt. "Warrior's Spirit" mag nur ein kurzes Lebenszeichen sein, aber es hat genügend Aussagekraft und Qualität, um diese Band schnellstmöglich bei einem Label unterzubringen. Und gerade das darf gerne zeitnah geschehen, um beurteilen zu können, ob MONGOL über die volle Distanz ebenfalls überzeugen kann!



Anspieltipps: River Child, Warband