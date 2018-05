Empfehlenswerter Lesestoff - nicht nur für VAN HALEN-Jünger!

Nach seiner Lehrzeit im Rock-Business, während der Noel Monk sich bei Bill Graham im "Fillmore" zum Bühnenmanager hocharbeiten konnte und in weiterer Folge die ROLLING STONES durch Europa begleiten durfte, war Noel mit an der Organisation der ersten Tournee der SEX PISTOLS in den Staaten beteiligt.



Das wiederum kann man als Gesellenprüfung des Mannes betrachten, denn trotz des nicht gerade einfachen Umgangs mit einigen Mitgliedern dieser Formation sowie teils dubioser Begleitumstände, hat er es sich nicht nehmen lassen, auch danach weiterhin in der Szene aktiv zu bleiben. Sehr wohl zu lesen gibt es dafür jede Menge akribisch exakt aufgearbeiteter Details, die wohl auch für so manch' eingeschworenen Fan überraschend und neu sein werden.



Mit einem kurzen Erfahrungsbericht aus dieser Zeit (die Noel übrigens unter dem Titel "12 Days On The Road: The Sex Pistols And America" vor gut 25 Jahren bereits als Buch veröffentlichte) sowie einem Abriss seiner persönlichen Geschichte beginnt der heute im Bundesstaat Colorado beheimatete Rockmusik-Liebhaber (der gleich das erste Kapitel mit dem Satz "Musik ist mein Leben" beginnt, was man dem guten Mann nach den 392 Seite des Schmökers auch aufs Wort glaubt!) seine Geschichte, genauer gesagt seine persönlichen Erfahrungen mit VAN HALEN.



Wer auf Grund des Titels obskure "Satans-Geschichten" erwartet, wird zwar definitiv nicht fündig werden, als Erklärung dafür sei jedoch angeführt, dass die englische Original-Ausgabe nach dem ersten Hit der Band "Running With The Devil" benannt wurde. Noel war allerdings schon zuvor mit den Jungs vertraut und war von frühen Gigs (also noch vor der Veröffentlichung des legendären Debüts!) an bis einschließlich dem Ende der ersten Besetzung nach der Veröffentlichung des Hit-Albums "1984" an der Seite des Quartetts. Auf lockere, dabei aber doch schonungslose Weise lässt er uns in diesem Buch den Werdegang der Band nachvollziehen, deren Mitglieder sich gegen Ende (ausgenommen davon war von Anfang lediglich Michael Anthony, der nicht nur für einen unauffälligen, aber soliden Groove mit seinem Viersaiter sorgte, sondern offenbar auch ein solches Leben bevorzugte und sich von jeglichen Eskapaden fernhielt) in mitleiderregendem, ja geradezu beängstigendem Zustand befanden.



Da Noel im Laufe der Zeit vom Bühnentechniker zum Manger der Band geworden war, hat er natürlich jede Menge an Details auf Lager, die der Fan ansonsten wohlmöglich nie erfahren hätte. Seine zwar durchaus subjektiv gefärbte Darstellung der letzten Monate der Bandexistenz in der Besetzung mit David Lee Roth macht deutlich wie schwer gebeutelt das Quartett vom mehr als nur exzessiv ausgelebten "Sex, Drugs & Rock’n’Roll"-Lebensstil zu diesem Zeitpunkt gewesen ist.



Da man diese Band aber selbstredend nicht wegen ihrer zugegebenermaßen durchaus unterhaltsam zu lesenden Skandalgeschichten und sonstiger "Nebensächlichkeiten" zu schätzen gelernt hat, sondern VAN HALEN als eine der musikalisch ansprechendsten Rockbands ihrer Ära (und zudem als eine jener, die den Begriff „"Stadion-Rock" nicht nur sprichwörtlich bekannt gemacht hat!) honoriert, gebührt Noel für die akribisch aufgezeichnete, detailgenaue Darstellung der musikalischen Entwicklung des Vierers gesondertes Lob. Schließlich kommt es nicht bei jeder Künstler-Biographie vor, dass man während des Lesens immer wieder den Zwang verspürt sich ins heimische Archiv zu begeben, um den entsprechenden Soundtrack zu organisieren.



Nicht zuletzt auf Grund des packenden, mitreißenden Lese-Gefühls sei dieses Buch auch nicht nur eingefleischten VAN HALEN-Fans (auch wenn diese nach der Lektüre feststellen werden, dass sich Noels Darstellung der einzelnen Musiker-Charaktere mit der in Sammy Hagar’s Biographie "Red" in allen Punkten deckt!) wärmstens empfohlen, sondern jedem Liebhaber von Rockmusik in klassischer Machart!