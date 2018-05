Eine unglaublich bewegende Klangreise

Die völlig musikalische Askese kann so stimmungsvoll sein, wenn man nur an den richtigen Knöpfchen dreht und die Stellschrauben passend einstellt. Das belgische Soloprojekt MONNIK hat in dieser Hinsicht die Zeichen der Zeit erkannt und mit verschwindend wenig Aufwand eine Klangwelt erschaffen, deren Noten so tief unter die Haut gehen, das man spürbar ergriffen ist von der Traurigkeit, die das aktuelle Material ausstrahlt.



Auf "Bedevaart" hat MONNIK insgesamt drei Tracks bei einer Spieldauer von immerhin 42 Minuten platziert, und was der gute Herr in dieser Zeit aus seinen Gitarren herausholt bzw. mit seinen Pianos zaubert, ist wohl das, was man musikalischen Hochgenuss nennen muss. Ist der gut 20-minütige Opener 'Zielerust' noch eine vielschichtige Dokumentation experimenteller Klangcollagen mit leichtem Hang zum Drone-Segment, kreiert MONNIK in den beiden darauffolgenden Stücken grandiose Melodien, etabliert ein eindringliches, durch und durch hypnotisches Setting und erstellt dabei Ambient-Soundscapes, die im steten Einklang mit den bewegenden Melodien stehen, von denen die zweite Albumhälfte beherrscht wird.



"Bedevaart" steht für Guitar Drone der Sonderklasse, für musikalischen Tiefgang und für ein weiteres Stück Pionierarbeit in einer noch lange nicht ausgeschöpften Drone-Szene. Alben mit einem solch stark ausgeprägten meditativen Charakter entdeckt man zumindest in dieser Qualität nur äußerst selten - ein Grund mehr sich mit der zweiten MONNIK-Scheibe zu versorgen und diesen außergewöhnlichen Komponisten und Künstler zu unterstützen!



Anspieltipps: Berouw, Afscheid